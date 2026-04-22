صادقی: نشان سپاه بیانگر هویت و مأموریت پاسداری از انقلاب است

حجتالاسلام والمسلمین رحمتالله صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت دوم اردیبهشتماه سالروز صدور فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی امام خمینی (ره)، به تبیین فلسفه شکلگیری و برخی کارکردهای این نهاد پرداخت.
وی با اشاره به عناصر موجود در نشان سپاه پاسداران اظهار کرد: در این نشان آیه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَتَعتم مِن قُوَّةٍ» و عبارت «لا اله الا الله» دیده میشود که به گفته وی بیانگر مبانی اعتقادی و الهامگرفته از آموزههای دینی در مأموریتهای این نهاد است.
صادقی با اشاره به برخی نمادهای بهکاررفته در این نشان افزود: شاخه زیتون در کنار نماد سلاح، از نگاه طراحان آن، بیانگر ترکیب رویکرد صلحطلبانه با آمادگی دفاعی است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه اصفهان همچنین به نماد کره زمین در این نشان اشاره کرد و گفت: این نماد در ادبیات رسمی سپاه، به رویکرد حمایت از جوامع اسلامی و حضور در برخی مأموریتهای برونمرزی مرتبط دانسته میشود.
وی در ادامه به توانمندیهای دفاعی و دریایی سپاه اشاره کرد و اظهار داشت: این نیرو در سالهای اخیر در حوزههای مختلف دفاعی از جمله توان موشکی و دریایی فعالیت داشته و در حوزه حفاظت از آبراههای جنوبی کشور نیز نقشآفرینی میکند.
صادقی همچنین به فعالیتهای امدادی و اجتماعی سپاه اشاره کرد و افزود: این نهاد در حوادثی مانند سیل و زلزله و همچنین در برخی برنامههای خدماتی و فرهنگی در کنار سایر دستگاهها حضور داشته است.
وی با اشاره به سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نهاد را یکی از ارکان دفاعی کشور توصیف کرد و گفت: فعالیتهای سپاه در حوزههای مختلف دفاعی، امدادی و فرهنگی در چارچوب مأموریتهای تعریفشده آن دنبال میشود.
