۳۱۹۷۰ فقره تصادف فقط در فروردین ماه؛ توضیحاتی درباره کروکی آنلاین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص آمار تصادفات در فروردین ماه ۱۴۰۵ اظهار داشت: آمار اعلامی از سامانه رخداد و مبتنی بر تماس‌ شهروندان با مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ است.

سردار موسوی‌پور در تشریح تصادفات فروردین ماه امسال بیان کرد: طی تماس شهروندان تهرانی با مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ و ماموریت‌های ارسالی به پلیس راهور تهران بزرگ، تعداد ۷۲۸۵۰ خبر ترافیکی در ماه گذشته ثبت شده است که تعداد ۳۱۹۷۰ فقره از اخبار دریافتی مرتبط به تصادفات بوده است.

وی در ادامه افزود: در ماه گذشته، برای تعداد ۵۶۳۹ فقره تصادف خسارتی، ۱۸۱۴ فقره تصادف جرحی و ۲۸ فقره تصادف فوتی توسط پلیس راهور تهران بزرگ در محل وقوع تصادف، کروکی ترسیم و از طریق سامانه "پلیس من" در اختیار مالکین وسایل نقلیه تصادفی قرار گرفت.

وی همچنین گفت: حدود ۲۰ هزار فقره تصادف اعلامی مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ با توجه به اینکه میزان خسارت وسایل نقلیه درگیر کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده، بدون نیاز به کروکی توسط واحدهای گشتی پلیس راهور بررسی و به مراکز بیمه اعزام شدند.



رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به تصادفات فوتی فروردین ماه سال جاری اظهار داشت: از تعداد ۲۸ فقره تصادف فوتی تعداد ۱۶ نفر عابرپیاده، ۸ نفر موتورسوار، یک نفر سرنشین و ۳ نفر راننده خودرو ، جان خود را از دست دادند که آماری بسیار ناراحت کننده و تأسف بار است.

وی در تحلیل علل وقوع تصادفات فوتی در فروردین ماه ۱۴۰۵ گفت: عمده ترین علت وقوع این تصادفات، عبور غیرمجاز و غیر ایمن عابر پیاده از عرض بزرگراهها(رتبه اول)، عدم‌توجه کافی به جلو و اطراف در حین رانندگی(رتبه دوم) و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مجاز دانست.

سردار موسوی‌پور در خصوص دریافت کروکی آنلاین توسط شهروندان گفت: با توجه به اینکه کروکی کاغذی به کروکی الکترونیک تبدیل شده، طرفین تصادف می بایست بعد از ترسیم کروکی تصادف توسط کارشناس پلیس راهور برای دریافت کروکی به صورت انلاین، وارد اپلیکیشن "پلیس من" شده و بعد از انتخاب گزینه “خدمات راهور_ دریافت کروکی” و سپس وارد کردن شماره سری و سریالی که توسط کارشناس پلیس راهور دراختیار شما گذاشته شده و همچنین توسط سامانه پلیس ۱۱۰ برای شما پیامک شده را وارد کرده و فایل پی دی اف کروکی را جهت ارائه به بیمه دریافت کنند.