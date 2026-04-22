به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد وسایل نقلیه، محدودیت‌های مقطعی و قطعی از روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه تا روز شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در محورهای پرتردد کشور اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها افزود: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ تا ساعت ۰۶:۰۰ صبح روز شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است. البته تردد موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز بلامانع خواهد بود.

محدودیت‌های محور کرج–چالوس

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس همچنان ممنوع است.وی افزود: در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۲، ۳ و ۵ اردیبهشت‌ماه)، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.

سردار کرمی اسد درباره محدودیت قطعی روز جمعه ۴ اردیبهشت نیز گفت: از ساعت ۱۱:۰۰، محدودیت تردد برای خودروهای به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال اعمال می‌شود.از ساعت ۱۲:۰۰، ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود خواهد شد.از ساعت ۱۴:۰۰، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) اجرا می‌شود.این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه داشته و پس از آن، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد.

وی تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان اتمام زودتر طرح یک‌طرفه وجود دارد. همچنین تردد محلی در محدوده پل زنگوله برای ساکنان بلامانع است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، در زمان اعمال محدودیت اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.

محدودیت‌های محور هراز

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به محور هراز گفت: تردد تمامی تریلرها در این محور کماکان ممنوع است. همچنین تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه (۳ و ۴ اردیبهشت) ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک در روز جمعه ۴ اردیبهشت، با تصمیم مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی به‌صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال می‌شود.

محدودیت‌های محور فشم

سردار کرمی اسد همچنین از اعمال محدودیت در محور فشم خبر داد و گفت: روز جمعه ۴ اردیبهشت‌ماه، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، تردد در انتهای محور (محدوده پل حاجی‌آباد تا ابتدای پیچ آریانا) به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و توجه به اطلاعیه‌های ترافیکی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها مطلع شده و با صبر و حوصله، پلیس را در مدیریت ترافیک و افزایش ایمنی همراهی کنند.