ماراتون بوستون میزبان یک روبات انسان نما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این شرکت در ماراتون مذکور که روز دوشنبه برگزار شد، روبات را در خیابان «بویلستون» شماره ۸۸۸ در شهر بوستون مستقر کرد و آن را در مقابل هزاران دونده از ۱۳۰ کشور و صدها هزار تماشاچی نمایش داد.

نمایش مذکور بخشی از تلاش بازاریابی تسلا است. روبات انسان نمای تسلا دوندگان را تشویق کرد و برای عکاسی ژست گرفت و همزمان با تماشاچیان ارتباط برقرار کرد. به این ترتیب اپتیموس یک رویداد جهانی را به یک نمایشگاه پربازدید و بدون هیچ هزینه تبلیغاتی تبدیل کرد.

تسلا در بیانیه ای اعلام کرده بود: از ۱۹ تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ در خیابان «بویلستون» به ما بپیوندید تا با اپتیموس، روبات انسان نمای مان در ماراتون ملاقات کنید. اپتیموس همراه شما دوندگان را تشویق می کند و برای عکاسی ژست می گیرد.

مکان قرار گرفتن این روبات انسان نما یک اقدام استراتژیک و با دقت برنامه ریزی شده، بوده، زیرا مایل پایانی ماراتون بوستون از خیابان «بویلستون» می گذرد.

هشت شهر میزبان این ماراتون ۲۶.۲ مایلی هستند و در میدان «کوپلی» پایان می یابد. در آنجا ۳۰ هزار دونده خط پایان را پشت سر می گذارند همزمان صدها هزار نفر این رویداد را صد می کنند. در نتیجه اپتیموس با حضور در این نقطه در مرکز توجه قرار گرفته است.