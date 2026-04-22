۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

حجت الاسلام موسوی‌مقدم: جنگ رمضان لایه‌ای دیگر از حادثه عاشورا است

ایلام- نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: جنگ رمضان و حوادث آن لایه‌ای دیگر از حادثه عاشورا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی مقدم صبح چهارشنبه در مراسم اربعین شهدای جنگ رمضان که در شهرستان ایوان از توابع استان ایلام برگزار شد، اظهار داشت: جنگ تحمیلی رمضان لایه‌ای دیگر از حادثه بزرگ عاشورا است و روح ایثار و فداکاری در آن به روشنی دیده می‌شود.

وی با اشاره به نقش مردم این منطقه در دفاع از کشور افزود: از این دیار انسان‌هایی برخاستند که برای امنیت و سربلندی کشور تلاش کردند؛ حتی دانشمندانی که در عرصه‌های علمی و امنیتی خدمت کردند و در نهایت به مقام والای شهادت رسیدند. این ازخودگذشتگی‌ها نشان می‌دهد که آنان شایسته چنین مقام بزرگی بودند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: شهادت یک مرگ آگاهانه است؛ انتخابی برای دفاع از حق، امنیت و عزت ملت.

حجت‌الاسلام موسوی مقدم همچنین با ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به مردم شهرستان ایوان گفت: برگزاری باشکوه این مراسم نشان‌دهنده غیرت، وفاداری و قدرشناسی مردم این شهرستان نسبت به شهدا و آرمان‌های آنان است.

وی خاطرنشان کرد: حفظ تمامیت ارضی کشور مرهون جان‌فشانی‌های شهداست و امنیت امروز ایران اسلامی حاصل فداکاری کسانی است که از جان خود گذشتند.

وی در ادامه گفت: دشمنان نتوانستند حضور و تلاش دانشمندان و نخبگان ما را تحمل کنند و آنان مزد مجاهدت خود را با شهادت گرفتند.

