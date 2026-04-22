به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید رمضان موسوی مقدم صبح چهارشنبه در مراسم اربعین شهدای جنگ رمضان که در شهرستان ایوان از توابع استان ایلام برگزار شد، اظهار داشت: جنگ تحمیلی رمضان لایهای دیگر از حادثه بزرگ عاشورا است و روح ایثار و فداکاری در آن به روشنی دیده میشود.
وی با اشاره به نقش مردم این منطقه در دفاع از کشور افزود: از این دیار انسانهایی برخاستند که برای امنیت و سربلندی کشور تلاش کردند؛ حتی دانشمندانی که در عرصههای علمی و امنیتی خدمت کردند و در نهایت به مقام والای شهادت رسیدند. این ازخودگذشتگیها نشان میدهد که آنان شایسته چنین مقام بزرگی بودند.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: شهادت یک مرگ آگاهانه است؛ انتخابی برای دفاع از حق، امنیت و عزت ملت.
حجتالاسلام موسوی مقدم همچنین با ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به مردم شهرستان ایوان گفت: برگزاری باشکوه این مراسم نشاندهنده غیرت، وفاداری و قدرشناسی مردم این شهرستان نسبت به شهدا و آرمانهای آنان است.
وی خاطرنشان کرد: حفظ تمامیت ارضی کشور مرهون جانفشانیهای شهداست و امنیت امروز ایران اسلامی حاصل فداکاری کسانی است که از جان خود گذشتند.
وی در ادامه گفت: دشمنان نتوانستند حضور و تلاش دانشمندان و نخبگان ما را تحمل کنند و آنان مزد مجاهدت خود را با شهادت گرفتند.
