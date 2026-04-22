داوود آبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان اصفهان اظهار کرد: این استان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، تاریخی و طبیعی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و با نگاه نو به طراحی محصولات گردشگری می‌توان تورهایی را برنامه‌ریزی کرد که مجموعه‌ای از این جاذبه‌ها را به گردشگران معرفی کند.

وی افزود: تعریف تورهای ترکیبی که در آن بازدید از اماکن شاخص گردشگری اصفهان در کنار بازدید از یادمان‌ها و محورهای مرتبط با فرهنگ ایثار و مقاومت قرار گیرد، می‌تواند به عنوان محصولی جدید در سبد گردشگری استان مطرح شود.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: گردشگری مقاومت بخشی از روایت تاریخی و معاصر کشور محسوب می‌شود و معرفی آن در کنار سایر جاذبه‌های گردشگری می‌تواند به شناخت بهتر گردشگران از ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی این منطقه کمک کند.

آبیان با اشاره به نقش فعالان گردشگری در توسعه این رویکرد گفت: آژانس‌های مسافرتی، راهنمایان گردشگری و سایر فعالان این حوزه می‌توانند با همکاری و طراحی مسیرها و بسته‌های متنوع، زمینه معرفی بهتر این نوع تورها را فراهم کنند.

وی همچنین بر اهمیت تجربه‌های موضوع‌محور در صنعت گردشگری تأکید کرد و افزود: بسیاری از گردشگران امروز به دنبال تجربه‌های متفاوت هستند و ارائه تورهایی با موضوعات خاص می‌تواند به جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی و توسعه گردشگری استان کمک کند.

معاون گردشگری استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان آمادگی دارد از ایده‌ها و طرح‌های فعالان حوزه گردشگری برای طراحی و اجرای این نوع تورهای ترکیبی حمایت کند.