 گامی بلند برای نوسازی شهری در کوهرنگ و بروجن

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان حسینی ظهر چهارشنبه از تصویب محدوده بافت ناکارآمد شهری (بافت فرسوده) برای شهرهای چلگرد و بلداجی در کمیسیون ماده ۵ استان خبر داد و گفت: با این ابلاغ، مسیر بهره‌مندی این دو شهر از تسهیلات نوسازی مسکن و اعتبارات بازآفرینی شهری هموار خواهد شد.

وی اظهار داشت: در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و نوسازی بافت‌های شهری، طرح شناسایی و تعیین محدوده بافت ناکارآمد شهرهای چلگرد و بلداجی در آخرین نشست کمیسیون ماده پنج استان مورد بررسی دقیق قرار گرفت و به تصویب رسید.

حسینی در تشریح جزئیات این مصوبه در شهر چلگرد گفت: پیش از این، هیچ‌گونه محدوده مصوبی به عنوان بافت فرسوده برای شهر چلگرد شناسایی نشده بود؛ اما با مطالعات و پیگیری های این اداره کل ، حدود ۴۹ هکتار از سطح این شهر به عنوان محدوده بافت ناکارآمد شناسایی و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید تا فصل جدیدی در توسعه و نوسازی مرکز شهرستان کوهرنگ آغاز شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین به وضعیت شهر بلداجی اشاره کرد و افزود: در گذشته حدود ۸۷ هکتار بافت فرسوده برای این شهر مصوب شده بود که با بازنگری‌های صورت گرفته و شناسایی نقاط جدید، این محدوده به ۱۱۱ هکتار افزایش یافت تا پوشش حداکثری برای ارائه خدمات بازآفرینی در این شهر فراهم گردد.

حسینی با اشاره به مزایای این مصوبه برای ساکنان این مناطق و شهرداری‌ها تصریح کرد: از این پس، مالکان واحدهای مسکونی واقع در این محدوده‌ها می‌توانند از تسهیلات ویژه نوسازی مسکن بهره‌مند شوند. همچنین شهرداری‌های چلگرد و بلداجی نیز قادر خواهند بود برای اجرای پروژه‌های معبرسازی و آسفالت از سهمیه قیر رایگان و سایر اعتبارات تخصیصی شرکت بازآفرینی شهری ایران در قالب پروژه‌های محرومیت‌زدایی و بازآفرینی استفاده کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: این فرآیند جهت نهایی شدن به شرکت بازآفرینی شهری ایران می شود که پس از طی مراحل اداری (حدود یک ماه آینده)، رسماً اجرایی و عملیاتی خواهد شد.