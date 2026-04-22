۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

آزمایشگاه تشخیص بیماری‌های آبزیان در چهارمحال‌وبختیاری آغاز به کار کرد

شهرکرد- مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: آزمایشگاه منطقه‌ای تشخیص بیماری‌های آبزیان با سرمایه‌گذاری ۴۳ میلیارد ریالی آغاز به‌کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گنجی اظهار کرد: مرکز تخصصی منطقه‌ای تشخیص بیماری‌های آبزیان در اداره‌کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری افتتاح و رسماً آغاز به‌کار کرد.

وی تصریح کرد: این مرکز که با اعتباری بالغ‌بر ۴۳ میلیارد ریال راه‌اندازی شده است، به‌منظور ارتقای سطح سلامت آبزیان، افزایش دقت در تشخیص بیماری‌های آبزی و تسهیل ارائه خدمات تخصصی به آبزی‌پروران استان و مناطق همجوار ایجاد شده است.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت این طرح گفت: این آزمایشگاه نتیجه تلاش مشترک مدیران و کارشناسان اداره‌کل دامپزشکی و حمایت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سازمان دامپزشکی کشور است. با بهره‌برداری از این مرکز، امکان ارائه خدمات تشخیصی دقیق و سریع به آبزی‌پروران فراهم شده و ظرفیت‌های علمی و فنی استان در حوزه آبزیان تقویت می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های استانی و ملی، این مرکز در آینده نزدیک به‌عنوان آزمایشگاه مرجع در سطح کشور مورد تصویب و تثبیت قرار گیرد.

کد مطلب 6808111

