تبلت چینی با دو سیستم عامل اندروید و ویندوز ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، در نگاه نخست به نظر میرسد «کلاود ای آی پد» یک دستگاه سخت افزاری استاندارد معمول است که نمایشگر ال سی دی ۱۲.۲ اینچی با وضوح ۲۱۶۰ در ۱۴۴۰ دارد. دوربین سلفی دستگاه هشت مگاپیکسلی و دوربین پشتی ۱۳ مگاپیکسلی است.
داخل تبلت تراشه Unisoc T۹۱۰۰ قرار دارد. این تراشه با فرایند تولید شش نانومتری شرکت TSMC ساخته شده و از یک سی پی یو با هشت هسته استفاده میکند. تراشه مذکور از حافظه LPDDR۴X، حافظه ذخیره UFS ۳.۱ و اینترنت ۵G استفاده میکند که با ۵G eSIM تبلت یکپارچه میشود و میتوان آن را به طور آنلاین فعال کرد. چاینا یونیکام این تبلت را با ۱۲ گیگابایت حافظه داخلی، شش گیگابایت RAM و یک باتری هشت هزار میلی آمپری ارائه میکند. شرکت مدعی است این دستگاه میتواند تا ۱۰ ساعت مداوم ویدئو پخش کند.
نکته متمایز تبلت نرم افزار آن است. تبلت بهطور پیشفرض با اندروید راهاندازی میشود. با این حال، با فشردن کلید F۹ روی کیبورد جانبی میتوان به محیط ویندوز در فضای ابری منتقل شد و جالب آنکه نام دستگاه هم از همینجا گرفته شده است: Cloud AI Pad.
دو سیستم عامل به طور کارآمد روی یک دستگاه نصب و به وسیله رایانش ابری به یکدیگر متصل شده اند. کیبورد دستگاه نیز یک کلید مخصوص هوش مصنوعی دارد تا دستیار هوشمندی که با مدل زبانی بزرگ یوان جینگ فعال میشود را بیدار کند.
نظر شما