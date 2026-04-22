به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، روز چهارشنبه در نشست شورای آرد و نان استان گفت: نظارت مستمر بر نانوایی‌ها اصلی‌ترین اولویت در حوزه آرد و نان است.

آقای عسگری تأکید کرد: با نانوایان متخلف برخورد قاطع خواهد شد.

او افزود: برای تثبیت سهمیه آرد نانوایی‌ها، بررسی‌هایی در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم به سرعت اعمال می‌شود.

معاون استاندار تهران همچنین به مشکلات کارخانجات آرد استان اشاره کرد و گفت: هزینه‌های جانبی بر قیمت آرد تأثیرگذار است که باید در این زمینه مدیریت لازم صورت گیرد.

به گفته آقای عسگری، برای تأمین ژنراتورهای برق این کارخانه‌ها، هماهنگی‌هایی با بانک سپه به عنوان بانک عامل انجام شده است.

او در ادامه به سامانه‌های تخصیص آرد به نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت: این سامانه‌ها نیاز به اضافه شدن یک بانک دیگر غیر از بانک سپه دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در پایان تأکید کرد: سیاست ما در شورای آرد و نان، ارائه نان در میادین میوه و تره‌بار و فعال شدن نانوایی‌ها در این میادین است؛ البته باید نظارت مستمری نیز بر آن اعمال شود.