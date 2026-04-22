به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور از امروز (چهارشنبه، ۲ اردیبهشت) تا روز شنبه (۵ اردیبهشت) خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، تردد موتورسیکلتها (بهاستثنای موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.
در همین راستا، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه (۳ اردیبهشت) و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک و به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یکطرفه بهصورت مقطعی در این محور اعمال میشود.
این گزارش میافزاید که روز جمعه (۴ اردیبهشت) از ساعت ۱۱، محدودیت تردد از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس اعمال شده و از ساعت ۱۲ نیز از محدوده پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) مسیر بهطور کامل مسدود خواهد شد.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راهها، از ساعت ۱۴ همان روز، مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) بهصورت یکطرفه درخواهد آمد و با پایان اجرای طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیرهای رفت و برگشت حدفاصل پل زنگوله تا مرزنآباد برقرار میشود. همچنین در صورت کاهش حجم ترافیک، زمان پایان طرح زودتر اعلام خواهد شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در زمان اعمال محدودیت در مسیر جنوب به شمال، تردد خودروهای عازم چالوس از میدان امیرکبیر به سمت این محور ممنوع خواهد بود.
همچنین تردد ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع است و عبور کامیون و کامیونت (بهاستثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه و نیز از ساعت ۸ تا ۲۴ در روزهای پنجشنبه و جمعه در این محور ممنوع اعلام شده است.
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است: در صورت افزایش حجم ترافیک و به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یکطرفه مقطعی در روز جمعه ۴ اردیبهشتماه در محور هراز، در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
همچنین بنا بر اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، روز جمعه از ساعت ۱۷ تا ۲۰، محدودیت ترافیکی یکطرفه از انتهای محور پل حاجیآباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال میشود.
