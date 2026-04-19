به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت به‌صورت روان در جریان است و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

در عین حال، آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورها نشان می‌دهد ترافیک در برخی از مقاطع پرتردد کشور سنگین است؛ به‌طوری‌که در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده پیکان‌شهر، آزادراه ساوه - تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا احمدآباد مستوفی، آزادراه قم - تهران محدوده شهر آفتاب و همچنین در برخی مقاطع محور شهریار - تهران، ترافیک سنگین گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، تهران، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان بارش باران در جریان است.

همچنین، محور قدیم بستان‌آباد - میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره‌چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌شود. همچنین آزادراه تبریز - زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویون‌قشلاقی در مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین سه‌راهی عزیزکندی به هشترود و مسیر هشترود به قویون‌قشلاقی هدایت شده است.

طبق گزارش مرکز مدیریت راه‌های کشور، محورهای مسدود غیرشریانی شامل پاتاوه - دهدشت و هشتگرد - طالقان اعلام شده و محورهای دارای انسداد فصلی نیز گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده گزارش شده‌اند.