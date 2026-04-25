به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: ترافیک وسایل نقلیه در محدوده سهراهی چلاو در مسیر جنوب به شمال محور هراز و در حدفاصل تونل شماره ۳ تا تونل شماره ۱ در آزادراه پردیس - تهران، همچنین در محدوده کمرد تا جاجرود در محور قدیم بومهن - تهران سنگین است.
بر اساس این گزارش، ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدودههای پل فردیس تا پل کلاک و پیکانشهر، در آزادراه ساوه - تهران حدفاصل نسیمشهر تا احمدآباد مستوفی، در آزادراه قم - تهران محدوده شهر آفتاب و در برخی مقاطع محور شهریار - تهران نیز سنگین گزارش شده است.
مرکز مدیریت راههای کشور همچنین اعلام کرد: تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراههای تهران - شمال و قزوین - رشت و نیز مسیر شمال به جنوب محور هراز، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه تهران - پردیس روان است و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
بر پایه این گزارش، محور قدیم بستانآباد - میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن - راه فرعی هشترود - میانه و قرهچمن - کوهسالار - میانه انجام میشود.
همچنین محور پاتاوه - دهدشت مسدود بوده و محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سیسخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده دارای انسداد فصلی هستند.
