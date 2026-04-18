تردد روان و فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
بر اساس این گزارش، در سایر محورهای مواصلاتی کشور ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده وردآورد مشاهده میشود. همچنین در آزادراه ساوه - تهران نیز در محدودههای بهمنآباد و احمدآباد مستوفی ترافیک سنگین گزارش شده است.
مرکز مدیریت راههای کشور در ادامه از انسداد برخی محورهای شریانی خبر داد و اعلام کرد: محور قدیم بستانآباد - میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قرهچمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام میشود. همچنین آزادراه تبریز - زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاقی در مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از مسیر جایگزین سهراهی عزیزکندی به هشترود و سپس هشترود به قویون قشلاقی صورت میگیرد.
طبق این گزارش محورهای پاتاوه - دهدشت و هشتگرد - طالقان مسدود غیرشریانی هستند.
همچنین محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سیسخت - پادنا در مسیر رفت و برگشت و محور وازک - بلده اعلام شده است.
