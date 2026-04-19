مراجعه بیش از ۲.۵ میلیون خودروی سنگین در مراکز معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر، مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری از مراجعه و پذیرش دو میلیون و ۵۱۰ هزار و ۸۱۲ دستگاه وسیله نقلیه سنگین در مراکز معاینه فنی کشور خبر داد و گفت: با فعالیت ۲۰۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در سطح کشور و مراجعه ناوگان فعال، تمامی تست‌های فنی، ایمنی، کنترل و سنجش سلامت در این مراکز انجام می‌شود.

وی با اشاره به خسارات ناشی از اضافه‌تناژ بار ناوگان حمل‌ونقل کالا بر زیرساخت‌های جاده‌ای و آسفالت محورهای مواصلاتی، افزود: طی سال گذشته ۱۴۷ هزار و ۲۶۵ فقره تخلف اضافه‌تناژ در شبکه راه‌های کشور کشف شده است.

مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل سازمان راهداری گفت: حجم تخلفات اضافه‌تناژ کشف‌شده معادل ۴۲۶ هزار و ۴۸۷ تُن بار مازاد در حال جابه‌جایی توسط ناوگان حمل کالا بوده است.

زندی‌فر در پایان با اشاره به اهمیت و ضرورت کنترل کیفی ناوگان حمل‌ونقل سنگین خاطرنشان کرد: در سال گذشته با صدور یک‌هزار و ۵۱۶ مجوز بارهای ترافیکی و ۱۶۹ هزار و ۸۹۲ پروانه عبور، مدیریت تردد کالاها در شبکه راه‌های کشور انجام شده است.