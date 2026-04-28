به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: ترافیک در برخی محورهای منتهی به تهران سنگین است و همزمان بارش باران و مهگرفتگی در تعدادی از جادههای شمالی کشور گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، ترافیک در آزادراه پردیس - تهران محدوده تونل شماره یک و محور قدیم بومهن - تهران محدوده جاجرود سنگین است.
همچنین تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه تهران - پردیس در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
براساس مرکز مدیریت راهها، محورهای چالوس و فیروزکوه با بارش باران و مهگرفتگی در ارتفاعات همراه هستند. آزادراه قزوین - رشت نیز در ارتفاعات مهگرفتگی دارد و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.
در سایر محورهای کشور نیز ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران محدوده امامزاده طاهر، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و محدوده پیکانشهر مشاهده میشود.
همچنین آزادراه ساوه - تهران حدفاصل بهمنآباد تا احمدآباد مستوفی، آزادراه قم - تهران محدوده شهر آفتاب و محور شهریار - تهران در برخی مقاطع با ترافیک سنگین مواجه هستند.
بر پایه این گزارش، بارش باران و مهگرفتگی در برخی محورهای استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان نیز ادامه دارد.
مرکز مدیریت راههای کشور درباره محورهای مسدود اعلام کرد: محور قدیم بستانآباد - میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین قرهچمن - راه فرعی هشترود - میانه و همچنین قرهچمن - کوهسالار - میانه انجام میشود.
همچنین محور پاتاوه - دهدشت به عنوان محور غیرشریانی مسدود است.
محورهای دارای انسداد فصلی نیز شامل گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سیسخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک - بلده هستند.
