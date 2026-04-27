۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

هشدار فعالیت سامانه بارشی در ۱۳ استان کشور؛ آماده‌باش کامل راهداری

یک مقام مسئول سازمان راهداری با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در ۱۳ استان کشور، گفت: نیروهای راهداری در محورهای مواصلاتی این مناطق در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جمشیدی، مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در ۱۳ استان کشور، گفت: راهداران در محورهای مواصلاتی تحت تأثیر این سامانه در حالت آماده‌باش کامل برای اجرای عملیات راهداری قرار دارند.

وی افزود: تا فردا (سه‌شنبه، ۸ اردیبهشت) به‌تدریج مناطق مختلفی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، ایلام، لرستان، البرز، قزوین، زنجان، همدان و مرکزی تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.

جمشیدی بیان کرد: این سامانه بارشی همراه با رگبار باران، رعد و برق، احتمال بارش تگرگ، وزش باد شدید موقتی، کاهش نسبی دما و در ارتفاعات و مناطق سردسیر با احتمال بارش برف همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اثر فعالیت این سامانه، احتمال بروز اختلال در تردد ناوگان حمل‌ونقل، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، مه‌گرفتگی و کاهش دید دور از انتظار نیست.

مدیرکل دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری با تأکید بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی گفت: راهداران برای ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای، انجام عملیات راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها در محورهای مواصلاتی آماده‌باش کامل دارند.

وی در پایان از مردم خواست از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای تحت تأثیر این سامانه بارشی خودداری کرده و از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.

زهره آقاجانی

