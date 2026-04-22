انتخاب رئیس و نایب رئیس انجمن مدرسان خانه تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، نخستین جلسه انجمن مدرسان در سال جاری، با حضور اعضای جدید هیئت مدیره، در محل خانه تئاتر برگزار شد.

در این جلسه، حمید ابراهیمی به عنوان رئیس و عرفان پهلوانی قمی در سمت نایب رئیس، با اکثریت آرای اعضا انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه، مقدمات تشکیل میزگردی با حضور مدیران گروه‌های نمایش دانشگاه‌های دولتی، آزاد، علمی کاربردی و غیرانتفاعی برای رفع چالش‌ها و گسترش همکاری همه دانشگاه‌ها با انجمن مدرسان خانه تئاتر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتی نیز، جزئیات اجرایی شدن آن بررسی شود.

جلسه بعدی انجمن مدرسان خانه تئاتر، در اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد.