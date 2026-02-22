انتصاب مدیر روابط عمومی خانه تئاتر؛ انتخابات انجمن مدرسان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر در حکمی مرتضی رنجبران را به عنوان رئیس روابط عمومی این خانه منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«با توجه به سوابق ارزشمند، تعهد حرفه‌ای و شناخت عمیق شما از حوزه ارتباطات و رسانه بدین وسیله به عنوان رئیس روابط عمومی خانه تئاتر منصوب می‌شوید. امید است با تکیه بر تجربه و نگاه فرهنگی خود در مسیر تقویت ارتباط میان هنرمندان، نهادهای فرهنگی و افکار عمومی همچنین اعتلای جایگاه خانه تئاتر در جامعه هنری کشور موفق و موید باشید.»

مرتضی رنجبران از فعالان رسانه در حوزه فرهنگ و هنر است. مدیریت روابط عمومی موسسه رسانه‌های تصویری، کمیسیون ملی یونسکو، جشنواره های فیلم سبز، سلامت، رشد و دیگر رویدادهای فرهنگی از جمله سوابق او محسوب می‌شود.

برگزاری انتخابات انجمن مدرسان خانه تئاتر

جلسه انتخابات انجمن مدرسان خانه تئاتر در ساختمان آفتاب خانه تئاتر با حضور مجید قناد نایب‌رئیس هیئت‌مدیره مرکزی خانه تئاتر، علیرضا گیلوری مدیرعامل و مهدی قلعه بازرس خانه تئاتر و اعضای انجمن مدرسان برگزار شد.

پس از پایان انتخابات اعضای انجمن مدرسان خانه تئاتر بدین شرح معرفی شدند: اعضای اصلی: حمید ابراهیمی، عرفان پهلوانی، حامد شفیع‌خواه، اعضای علی‌البدل: پریشاد مستوفی‌فرد، زکیه سیف، بازرس اصلی: بهروز مهرعلیان، بازرس علی البدل: آیدا فرهمند.