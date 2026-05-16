به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، نشست تخصصی انجمن مدرسان خانه تئاتر و انجمن صنفی مدرسان تهران، روز جمعه ۲۵ اردیبهشت در محل تماشاخانه‌ی سیمرغ بنیاد بیدل دهلوی برگزار شد.

در این نشست، طرفین بر ضرورت تدوین «تفاهم‌نامه همکاری مشترک» در آینده نزدیک، به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد در جلسات آتی، جزئیات اجرایی شدن آن، بررسی شود.

همچنین در ادامه ایده‌های مشترک جهت برقراری کلاس‌های آموزشیِ تخصصی و مستمر به منظور ایجاد بستری علمی و حرفه‌ای برای انتقال دانش و تجربه به هنرمندان و پیوند زدن تخصص آکادمیک به نیازهای اجرای صحنه‌ای، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم بر آن شد تا پس از انجام هماهنگی‌های اولیه این امور اجرایی شود.

حمید ابراهیمی رئیس هیئت‌مدیره انجمن مدرسان خانه تئاتر، در پایان با اشاره به ظرفیت های اجرایی ۲ انجمن برای ایجاد تعاملی مشترک این نشست را گامی بلند در مسیر ساماندهی به حیاتِ آموزشی تئاتر دانست و گفت: امیدواریم این هم‌افزایی، شعله‌ای از آگاهی و تخصص را در تار و پود آموزش هنری کشور، روشن‌ سازد.

در این نشست حمید ابراهیمی، عرفان پهلوانی، زکیه سیف، آیدا فرهمند، پریشاد مستوفی فرد، حامد شفیع خواه و بهروز مهرعلیان از سوی انجمن مدرسان خانه تئاتر و علی گودینی، عسل عصری ملکی، حمیدرضا صفار، حسین تهرانی، حسن پورگل محمدی، ندا قربانیان، امیر زریوند و لاله سیر از انجمن مدرسان تئاتر تهران حضور داشتند.