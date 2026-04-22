پروژه مسکن ۳۴۰ واحدی برازجان ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای توسعه طرح های نهضت ملی مسکن در استان بوشهر تلاش های خوبی صورت گرفته تا شاهد تسریح در اجرای این پروژه‌ها باشیم.

وی بیان کرد: پروژه ۳۴۰ واحدی برازجان یکی از طرح های مهم در حوزه مسکن است که ابنیه پروژه تکمیل شده و خدمات زیر بنای شبکه آب و برق و گاز هم انجام شده و با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی در آستانه تکمیل و تحویل به متقاضیان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از تکمیل برخی از پروژه های مسکن تا سوم خردادماه خبر داد و افزود: پروژه ۳۴۰ واحدی برازجان اردیبهشت ماه به اتمام می‌رسد و آماده تحویل به متقاضیان هست.

وی با اشاره به رفع مشکلات پروژه‌ها تاکید کرد: برای تکمیل زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن، همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله آب، برق، گاز و مخابرات ضروری است. تأمین اعتبار ۸ همتی برای این منظور نیازمند عزم جدی تمامی نهادهای مسئول است.