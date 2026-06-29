به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر دوشنبه در بازدید از پروژه ۳۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن شهر برازجان اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و اکنون در مرحله آمادهسازی برای بهرهبرداری قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: این پروژه در قالب ۸۵ قطعه زمین با مساحت هر قطعه ۳۵۲ مترمربع و در مجموع سه هکتار از اراضی دولتی اجرا شده است و تاکنون ۳۴ هزار مترمربع اعیان ساخته شده و به متقاضیان واجد شرایط شهر برازجان تخصیص یافته است.
کشوریان با اشاره به روند واگذاری این واحدها، گفت: افرادی که قبلاً در سامانه تم ثبتنام کرده بودند، آورده اولیه خود را تکمیل کردهاند، از امکانات دولتی استفاده نکردهاند، سکونت آنان احراز و تأیید شده و ساکن شهر برازجان هستند، مشمول بهرهمندی از این طرح قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: هزینه ساخت این پروژه از محل سهم آورده متقاضیان و نیز سهم بانک مسکن بهعنوان تسهیلات نهضت ملی مسکن تأمین شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: زیرساختهای این پروژه شامل خدمات زیربنایی از جمله آب، گاز و برق و نیز خدمات روبنایی و کابلهای فیبر نوری انجام شده و این طرح آماده تحویل است.
اجرای پروژه مدرسه ۶ کلاسه
کشوریان با تأکید بر لزوم توسعه خدمات شهری، خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای زیرساختهای اصلی، برای این پروژه یک مدرسه ۶ کلاسه در نظر گرفته شده که پیمانکار آن انتخاب شده و مبلغ اجرای آن ۳۳ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی گفت: همزمان با بهرهبرداری از پروژه مسکن، عملیات ساخت این مدرسه نیز آغاز خواهد شد.
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