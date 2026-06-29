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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

کشوریان: پروژه ۳۴۰ واحدی مسکن برازجان آماده بهره‌برداری است

کشوریان: پروژه ۳۴۰ واحدی مسکن برازجان آماده بهره‌برداری است

بوشهر- مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: پروژه ۳۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن برازجان آماده بهره‌برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان عصر دوشنبه در بازدید از پروژه ۳۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن شهر برازجان اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و اکنون در مرحله آماده‌سازی برای بهره‌برداری قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: این پروژه در قالب ۸۵ قطعه زمین با مساحت هر قطعه ۳۵۲ مترمربع و در مجموع سه هکتار از اراضی دولتی اجرا شده است و تاکنون ۳۴ هزار مترمربع اعیان ساخته شده و به متقاضیان واجد شرایط شهر برازجان تخصیص یافته است.

کشوریان با اشاره به روند واگذاری این واحدها، گفت: افرادی که قبلاً در سامانه تم ثبت‌نام کرده بودند، آورده اولیه خود را تکمیل کرده‌اند، از امکانات دولتی استفاده نکرده‌اند، سکونت آنان احراز و تأیید شده و ساکن شهر برازجان هستند، مشمول بهره‌مندی از این طرح قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: هزینه ساخت این پروژه از محل سهم آورده متقاضیان و نیز سهم بانک مسکن به‌عنوان تسهیلات نهضت ملی مسکن تأمین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: زیرساخت‌های این پروژه شامل خدمات زیربنایی از جمله آب، گاز و برق و نیز خدمات روبنایی و کابل‌های فیبر نوری انجام شده و این طرح آماده تحویل است.

اجرای پروژه مدرسه ۶ کلاسه

کشوریان با تأکید بر لزوم توسعه خدمات شهری، خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای زیرساخت‌های اصلی، برای این پروژه یک مدرسه ۶ کلاسه در نظر گرفته شده که پیمانکار آن انتخاب شده و مبلغ اجرای آن ۳۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی گفت: همزمان با بهره‌برداری از پروژه مسکن، عملیات ساخت این مدرسه نیز آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6874606

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