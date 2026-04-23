فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم که به همراه همسر خود در نمایشگاه «خط وطن» که به نمایش آثار خوشنویسی کاوه تیموری اختصاص داشت حضور یافته بود، در حاشیه بازدید خود از این نمایشگاه و در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طبیعتاً هنر همیشه نه تنها به عنوان یک ابزار، بلکه به عنوان راهبردی درست در طول تاریخ ایران توانسته نقش ایفا کند و همیشه در کنار مردم بوده است. یکی از راههای تعمیق انسجام ملی ما هنر است و الان هم شاهد بودیم که هم هنر اجرا، هم خواندن و هم خطاطی، همه با هم جمع شد و توانست یک اثر بسیار فاخر را در راستای اعتلای نام وطن و همینطور نشان دادن مظلومیت بچههای میناب نشان بدهد. سپاسگزاری میکنم از همه عزیزانی که در برگزاری این کار زحمت کشیدند و امیدوار هستم که از این نمایشگاه بازدید خوبی بشود و لذت ببرند.
وی با اشاره به آفریده شدن این آثار هنری در سالهای گذشته و برنامههای دولت برای حمایت از آثار هنری با محوریت ایران بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صورت مشخص، بنیاد رودکی در این زمینه برنامههایی را دارد که مسلماً هم مورد استقبال قرار میگیرد. ایران جان ماست. این کارها قبلا نوشته شده اما الان که نمایش داده میشود آنقدر به جان مینشیند به این علت است که از جان برخاسته است.
مهاجرانی در پایان و با بیان استقبال مخاطبان از این نمایشگاه گفت: وقتی که شرایط سخت میشود، اتفاقاً مردم ما تابآوری بالاتری دارند. یکی از راههای تابآوری، در کنار هم قرار گرفتن و با هنر در کنار هم قرار گرفتن است. اینجا به دلیل مجموعهای از کارها نظیر خطاطی، اجرا و خواندن و همینطور غرفههای مختلف، نمایشگاه بسیار متنوع و جذابی بود و طبیعتا مورد استقبال قرار گرفت.
