۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

«خط وطن» به برج آزادی رسید؛ روایت هنری ایران با قلم و احساس

نمایشگاه خوشنویسی «خط وطن» با تمرکز بر مفهوم ایران از آثار کاوه تیموری، روز سه‌شنبه اول اردیبهشت‌ ساعت ۱۶ در مجموعه فرهنگی‌هنری برج آزادی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، در ادامه رسالت اجتماعی و فرهنگی بنیاد فرهنگی هنری رودکی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری در ایام دفاع مقدس رمضان، نمایشگاه خوشنویسی «خط وطن» با تمرکز بر مفهوم ایران در مجموعه برج آزادی برگزار می‌شود.

این نمایشگاه شامل مجموعه‌ای از آثار کاوه تیموری است که با محوریت «ایران»، در تالار آینه و اقوام به نمایش درمی‌آید. در این آثار، «ایران» نه صرفاً یک واژه، بلکه مفهومی هویتی و عاطفی است که در قالب‌های متنوع خوشنویسی بازآفرینی شده و جلوه‌ای از پیوند عمیق انسان با سرزمین مادری را به تصویر می‌کشد.

در کنار این نمایشگاه، برنامه‌های جنبی متعددی نیز با محوریت گرامی‌داشت یاد و نام دانش‌آموزان شهید میناب برگزار می‌شود. برپایی هشت غرفه و چیدمان‌های مفهومی در فضای گالری، از جمله این بخش‌هاست که با بیانی نمادین، پیوند «ایران» با ایثار و معصومیت کودکان این سرزمین را روایت می‌کند.

همچنین، اجرای پرفورمنس هنری، برگزاری ورکشاپ «کلاس آخر» با حضور هنرمندان هنرهای تجسمی و اجرای سوگ محلی با الهام از آئین‌های بومی جنوب کشور از دیگر بخش‌های این رویداد است که در تعامل با نمایشگاه، تجربه‌ای چندوجهی برای مخاطبان فراهم می‌آورد.

رویداد هنری «خط وطن» روز سه شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ در مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی افتتاح می‌شود.

آزاده فضلی

