«خط وطن» در برج آزادی برپا شد؛ این خانه به امید زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین گشایش نمایشگاه خوشنویسی «خط وطن» با نمایش آثاری از کاوه تیموری عصر سه‌شنبه اول اردیبهشت در مجموعه فرهنگی و هنری برج آزادی با حضور کاوه تیموری استاد خوشنویس، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و محمد اللهیاری مدیرعامل بنیاد رودکی برگزار شد.

این نمایشگاه در کنار نمایش آثار تیموری که با محوریت «ایران» خلق شده بودند، نگاره‌هایی هنری از دانش‌آموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب را نیز به نمایش می‌گذاشت. تیموری آغاز مسیر نمایشگاه خود را با خطاطی‌ای تذهیب‌نشان از عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» آغاز کرده بود. پس از آن وی با تضمینی از قصیده پرآوازه «بوی جوی مولیان» رودکی سروده مهدی حمیدی شیرازی به مخاطبانش سلامی نوروزی می‌کرد؛ غزلی که با این بیت آغاز می‌شد «فرودین شادی‌کنان آید همی / از چمن بوی جنان آید همی»

در ادامه این نمایشگاه مخاطب چند پله‌ای را به زیر می‌رفت و یک پرفورمنس زنده از حادثه تلخ مدرسه میناب را نظاره می‌کرد. پرفورمنسی که با اجرای موسیقی و بازی بازیگران کودک و بزرگسال شکل گرفته بود. پس از پایان پرفورمنس مخاطبان می‌توانستند روی یک تخته سیاه یک «انشای آخر» بنویسند؛ انشایی به یاد کودکانی که دفترهای انشایشان رنگ خون شهادت گرفت.

مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این انشا را بر تخته سیاه به یادگار گذاشت: «فاجعه میناب، می نابی بود که یک جامعه بزرگ را همدل کرد در برابر دشمن.»



پس از پایان پرفورمنس مخاطبان به سالن دوم می‌رفتند و به تماشای تابلوهایی می‌ایستادند که هریک ورقی بود از دریای ناتمام اوراق عشق؛ عشقی به میهن که شاعرانی در طول هزار سال جرعه‌ای از آن روایت کرده‌اند. برخی از این عبارات چنین بودند: «پارسی را پارسایی مشرب است»، «در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک / بجز مهر بجز عشق دگر تخم نکاریم»، «به هرکجا که روم با توام به یاد توام / دلم برای تو در سینه می‌تپد ایران» و «هماره رایت ایران بلند باد و برومند».

تیموری در میان آثار گزینش کرده خویش که برای هریک شب‌هایی طولانی را سپری کرده بود ورقی چند از اسم‌الله نیز قرار داده بود.

«خط وطن» نمایشگاهی است که از ایران سخن می‌گوید؛ ایرانی که از بهار تا جنگ و عشق را در خود جای داده است. تیموری واپسین تابلوی نمایشگاهش را به مفهوم «امید» اختصاص داده است. امیدی که در نگاه او کلیدواژه‌ای کهن برای پیروزی و نمو میهن است. نوشته واپسین تابلوی نمایشگاه «خط وطن» مصرعی است از فخرالدین اسعد گرگانی که چنین است: «به امیدم به امیدم به امید».