به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، «رضا سلیمانی» را به عنوان «سرپرست دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی» منصوب کرد.

در حکم حسین سیمایی، وزیر علوم، خطاب به رضا سلیمانی آمده است:

نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی» منصوب می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید.

امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، خیران و دوستداران آموزش عالی وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

رضا سلیمانی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا همدان با مرتبه دانشیاری است و مدرک دکترای خود را در رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرده است.

از مسئولیت‌های اجرایی وی می‌توان به عضویت کارگروه علوم سیاسی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه بوعلی سینا، مدیر فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا و معاون آموزشی دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا اشاره کرد.

سلیمانی، چاپ و ارائه بیش از ۳۰ مقاله علمی در نشریات معتبر ملی و بین‌المللی و همچنین تألیف ۱۱ جلد کتاب را در کارنامه فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود دارد.

وزیر علوم، همچنین در نامه جداگانه‌ای از تلاش‌ها و زحمات دکتر رضا خسروبیگی سرپرست سابق دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.