به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان، در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: آذربایجان‌شرقی پس از اصفهان قطب نخست فولاد بخش خصوصی کشور است و در صنایع غذایی نیز بیش از ۵۰ درصد تولیدات شیرینی و شکلات کشور را بر عهده دارد. در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز جزء دو استان اول کشور به شمار می‌رویم.

وی در ادامه به مشکلات بانکی فعالان اقتصادی استان پرداخت و اظهار کرد: بانک مرکزی در تاریخ ۳ اسفند بخشنامه‌ای درباره تأمین مالی واحدهای تولیدی صادر کرده، اما هیچ‌یک از بانک‌های استان آن را دریافت یا اجرا نکرده‌اند. در جلسات مکرر با مدیران بانکی نیز همین موضوع تکرار شده است.

پرنیان با اشاره به تشکیل پرونده برای ۱۲۸۴ واحد تولیدی استان گفت:ساعت‌ها برای بررسی مواد اولیه، میزان تولید و فروش سال گذشته این واحدها وقت گذاشته شده، اما هنوز بخشنامه‌ای که باید مبنای کار بانک‌ها باشد به استان نرسیده است.

وی با بیان اینکه طبق نامه رسمی بانک ملی به تاریخ ۲۶ دی و با امضای رئیس شورا، ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده، افزود: انتظار ما از شبکه بانکی این است که امروز در حضور نمایندگان بخش خصوصی شفاف اعلام کنند این تسهیلات چه زمانی و چگونه عملیاتی خواهد شد. بخش خصوصی استان از شما اقدام و عمل می‌خواهد و ما دعاگوی شما هستیم.

پرنیان همچنین به تجربه ناموفق سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال قبل یکی از مسئولان بانکی اطلاعات نادرست ارائه کرد و هنوز تبعات آن گریبان فعالان اقتصادی را گرفته است. امیدواریم امروز خبر خوش و عیدی واقعی به تولید استان داده شود.