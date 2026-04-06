به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر دوشنبه در نشست مشترک با اتاق بازرگانی تبریز با قدردانی از تداوم خدمات این مجموعه در شرایط جنگی، بر لزوم ادامه بررسیها، احصای مشکلات و ارائه راهکارهای کارشناسی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه آیندهپژوهی و سناریونویسی حتی در دشوارترین شرایط میتواند راهگشا باشد»، افزود: باید با نگاه منطقی و پیشنگر، تمامی سناریوهای پیشرو در ماهها و سالهای آینده را در نظر گرفت.
سرمست با اشاره به برگزاری مستمر جلسات شورای تأمین و نشست با مسئولان استانی، خواستار بهکارگیری تمام توان دستگاهها در راستای صیانت از بخش تولید و اشتغال پایدار شد.
استاندار از اتاق بازرگانی تبریز خواست نسخه جامع تابآوری اقتصاد استان را تدوین و در اختیار ارگانهای مربوطه قرار دهد.
وی تاکید کرد: اشراف اطلاعاتی بخش خصوصی نسبت به شرایط اقتصادی، بیش از سایر نهادها است و میتواند نقش تعیینکنندهای ایفا کند.
سرمست تفکر سیستمی و نگرش کلان را بهترین رویکرد در شرایط فعلی دانست و گفت: باید تهدیدهای اقتصادی را به فرصت تبدیل کرد. به گفته وی، بخش خصوصی تاکنون همراهی جدی داشته و در موارد تعطیلی واحدها، واحدهای دیگر جذب نیروهای بیکار شده را بر عهده گرفتهاند.
وی همچنین اعلام کرد: اطلاعات مربوط به واحدهای تولیدی آسیبدیده در جریان جنگ در حال جمعآوری است و در زمان مقتضی اقدامات لازم انجام خواهد شد.
فعالیت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی در زمان جنگ
صابر پرنیان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، با اشاره به آسیبدیدگی تعدادی از واحدهای تولیدی در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، اعلام کرد: بهجز این واحدها، سایر شهرکهای صنعتی استان از جمله شهرکهای شهید سلیمی و آخولا با بیش از ۹۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به مصوبات مهم یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: در این نشست چندین تصمیم اساسی در راستای حمایت از بخش تولید و تجارت کشور تصویب شده، اما برخی از این مصوبات در عمل اجرا نمیشوند.
پرنیان افزود: موارد مربوط به مالیات، تأمین اجتماعی و نظام بانکی از جمله حوزههایی هستند که علیرغم مصوبات ملی، شاهد اجرا نشدن کامل آنها هستیم، در حالی که این مصوبات لازمالاجرا محسوب میشوند.
مدیرکل صمت استان همچنین از پیگیری برای تخصیص تسهیلات ۷۰۰ همتی ویژه برای صنایع استان خبر داد.
