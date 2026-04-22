پرداخت ۵۹ درصدی تسهیلات اشتغال در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای کلان کشور ثبات مشاغل و بنگاههای تولیدی در سطح جامعه است، اظهار کرد: در شرایط جنگی کشور، یکی از دغدغههای دولت حفظ مشاغل موجود و حمایت از مراکز تولیدی در جامعه است.
وی با بیان اینکه بسیاری از صنایع کشور در شرایط جنگ تحمیلی دچار آسیبهای جدی شدهاند، افزود: هر چند گیلان دچار خسارت جنگی زیادی نشده، اما خساراتی که به زیرساختهای تولیدی سایر استانها وارد شده و تبعات آن به استان ما برگشت خورده است که لازم است برای حفظ مشاغل موجود تدابیر ویژه از محل تسهیلاتی که پرداخت میکنیم داشته باشیم.
مدیرکل امور هماهنگی سرمایهگذاری و اشتغال استانداری گیلان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۲ هزار تعهد اشتغال در سطح استان داشتیم، اضافه کرد: خوشبختانه با همراهی دستگاههای اجرایی و بانکها، بیش از ۱۰۰ درصد تعهدات یعنی ۲۳ هزار اشتغال را پوشش دادهایم.
پیشبینی ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در سال جاری
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل منابع مختلف سهم استانی به ما ابلاغ شده بود که حدود ۷ همت تخصیص یافت، افزود: بالغ بر حدود ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بانکها معرفی شدند و بیش از ۴ همت آن معادل ۵۹ درصد تسهیلات در سال گذشته پرداخت شده است.
رنجکش با بیان اینکه پیشبینی ما در سال جاری فقط از محل رونق تولید ۶ همت معادل سه برابر سال گذشته است، گفت: اولویت با مشاغل موجود است تا بتوانیم این رقم را به شبکههای توزیع و تولید تزریق کنیم که بخشی از تسهیلات در بخش تجهیز، توسعه و نوسازی و بخشی دیگر در قالب سرمایه در گردش پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بخش توزیع تسهیلات مشکلی وجود ندارد، افزود: مشکل اصلی، نیازسنجی و ارزیابی درست از کارخانجات نیازمند و شبکه توزیع است که بتوان تسهیلات را پرداخت و مشکلات را رفع کرد.
نظر شما