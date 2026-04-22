به گزارش خبرنگار مهر، سید نوید موسوی در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز که با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برگزار شد، با بیان اینکه تولیدکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند، اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان با وجود مشکلات فراوان ایثار کردند و اجازه ندادند امید در میان کارگران و جامعه تولید از بین برود.

وی با انتقاد از تناقض‌های موجود در سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: از یک طرف صادرات محصولات پتروشیمی ممنوع می‌شود و از طرف دیگر ارز تخصیص نمی‌دهیم. تولیدکننده چگونه باید ادامه دهد؟ این تناقض‌ها مردم را آزار می‌دهد.

موسوی افزود: در جریان جنگ اقتصادی سال گذشته هم قول‌هایی داده شد و دستورالعمل‌هایی صادر شد، اما باید شفاف ببینیم چند درصد آن‌ها اجرایی شد.

نماینده مراغه با اشاره به مشکلات جدی واحدهای تولیدی در دریافت تسهیلات بانکی تأکید کرد: در شرایط جنگی گفتیم پرداخت تسهیلات متوقف شود، اما سیستم بانک مرکزی به‌روز نشد. واحد تولیدی که دچار آسیب شده، امروز به‌جای حمایت، با مشکلات اعتبارسنجی مواجه می‌شود. این حداقل انتظار است که این سیستم‌ها در مواقع بحرانی متوقف یا اصلاح شوند.

وی همچنین از افزایش اختیارات مالی تنها در مرکز استان‌ها انتقاد کرد و گفت: یک واحد تولیدی کوچک برای دریافت تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی باید از شهرستان به تبریز بیاید. این ساختار در شرایط جنگ اقتصادی قابل قبول نیست.

موسوی با بیان اینکه بنگاه‌های بزرگ بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی را فریز کرده‌اند، افزود: وقتی ۳۶ تا ۴۰ درصد منابع بانکی توسط چند شرکت بزرگ درگیر می‌شود، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای واحدهای کوچک و متوسط کاهش می‌یابد. لازم است وزارت اقتصاد گزارشی محرمانه به مجلس ارائه دهد تا مشخص شود توان تسهیلات‌دهی کشور در این شرایط چقدر کاهش یافته است.

وی در پایان خواستار تدوین دستورالعمل واحد در وزارت اقتصاد و شورای هماهنگی بانک‌ها شد و گفت: در این شرایط حداقل باید بنگاه‌های بزرگ تا مدتی از دریافت تسهیلات جدید کنار گذاشته شوند تا واحدهای کوچک و متوسط که امروز زیر فشار خم شده‌اند، بتوانند نفس بکشند.