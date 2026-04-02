به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرید موسوی، نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، شب گذشته(۱۲ فروردین) در میان شرکتکنندگان در تجمعات مردمی شهرستان عجبشیر اظهار کرد: مردم در تمامی شرایط، از سرما و برف گرفته تا باران و شرایط دشوار، حضور خود را حفظ کردند و هر روز با شور و اشتیاق بیشتری در صحنه بودند، زبان از سپاسگزاری در برابر این مردم شریف قاصر است.
وی افزود: این حضور و همبستگی بزرگ ملت، جلوهای از عظمت آنان در طول این ۳۰ روز بود. دشمن تصور میکرد میتواند طی چند روز نقشههای خود را در کشور اجرا کند، اما حمایت مردم از نیروهای مسلح و حضور همیشگی آنان در صحنه، تمامی برنامهها را ناکام گذاشت. نماینده مردم مراغه و عجبشیر تاکید کرد: امروز مرزها بهروشنی نمایان است و مشخص شده است که مردم جمهوری اسلامی در چه جایگاهی ایستادهاند و چه کسانی در برابر آنان قرار دارند.
موسوی یادآور شد: مردم ایران در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ روز جمهوری اسلامی را در تقویم کشور ثبت کردند و نظامی مبتنی بر مردم و آموزههای دینی را بنیان گذاشتند که اکنون ۴۷ سال است از آن پاسداری میکنند.
موسوی در تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی، تشکیل سپاه پاسداران مقتدر در ابتدای پیروزی انقلاب را زمینهساز توسعه همهجانبه کشور دانست و تصریح کرد: دشمنان پس از ۴۷ سال که استقلال ایران برایشان به چالشی جدی بدل شده بود، اقدام به حمله به کشورمان کردند، اما حضور پرشور ملت ایران در صحنههای مختلف، نشان داد که پس از گذشت دههها، همچنان بر پای ارزشها، شعارهای انقلاب، آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و پیمان ۱۲ فروردین استوار ماندهاند. نسلها تغییر کردهاند، اما شعارها و حمایتهای مردمی از آرمانهای انقلاب دستنخورده باقی مانده است.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر خطاب به ملت ایران گفت: مردم عزیز، همه مسئولان قدردان شما ملت بزرگوار هستند. پیروزیهای امروز انقلاب را در سایه سه عامل کلیدی موشک، تنگه هرمز و حضور میدانی مردم است. توانایی موشکی کشور که با اتکا به دانش متخصصان داخلی و نیروهای مسلح به دست آمده، بازدارندگی قابل توجهی برای ما فراهم کرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تنگه هرمز را نیز نعمتی الهی و خدادادی است، گفت: نیروهای مسلح کشورمان در زمان مقتضی از آن به بهترین نحو استفاده کردهاند. طبق مطالعاتی که در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، هیچ تنگهای که بتوانند کشورها از آن بدون پرداخت هزینهای عبور کنند وجود ندارد. با این وجود، در طول ۴۷ سال گذشته، با تمامی تحریمها، ملت ایران با بزرگواری اجازه استفاده از این تنگه حیاتی را به دیگر کشورها داده است. بنده از عدم درک صحیح برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از اهمیت تنگه هرمز ابراز تاسف میکنم.
فرید موسوی در ادامه سخنرانی خود در جمع مردم عجبشیر، اظهار داشت: برای اعمال محدودیت و کسب درآمد جمهوری اسلامی از تنگه هرمز، طرح دو و سه فوریتی با امضای تمامی نمایندگان آماده شده است.
وی در ادامه حضور ملت ایران در صحنه را تعیینکنندهترین عامل در شکست تصورات دشمنان توصیف کرد و افزود: این حضور شما ملت در صحنه بود که دلگرمی و پشتوانه محکمی برای نیروهای مسلح و رزمندگان کشورمان فراهم آورد و تمامی نقشههای دشمن را خنثی ساخت. زمانی که ما میگوییم «ملت امام حسینیم»، دشمن معنی واقعی آن را درک نمیکند. ما هر سال یک روز عاشورا داشتیم، اما دشمن کاری کرد که ما هر روز در شهرها، روز عاشورا را تجربه کنیم.
