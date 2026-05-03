تولید ۳۵ هزار و ۱۱۲ تن کشمش در شهرستان بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سائلی روز یکشنبه در بازدید از باغات انگور شهرستان بناب افزود: این شهرستان با وجود قرار گرفتن در جایگاه دوم تولید انگور استان، در حوزه فرآوری و صادرات این محصول رتبه اول آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه تغییرات اقلیمی سال‌های اخیر موجب افزایش آفت زنجره در باغات شده است، افزود: مبارزه اصولی با این آفت ضروری بوده و استفاده از روش‌های نوین مدیریت تلفیقی می‌تواند خسارت‌ها را به حداقل برساند.

وی همچنین از اجرای طرح ملی مدیریت تلفیقی آفت زنجره مو در شهرستان با هدف کنترل خسارت آفت زنجره، افزایش طول عمر باغات انگور و تولید محصول سالم از طریق مدیریت مصرف سموم کشاورزی خبر داد و گفت: این طرح توسط مرکز تحقیقات گیاه‌پزشکی استان با همکاری مدیریت حفظ نباتات سازمان، واحد حفظ نباتات شهرستان و کلینیک گیاه‌پزشکی اجرا خواهد شد و از کشاورزان درخواست می‌شود برای هماهنگی و دریافت راهنمایی‌های لازم با مدیریت جهاد کشاورزی در ارتباط باشند.