به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان سمنان و دیگر مسئولان قضایی این استان در دفتر خود بیان کرد: گره‌گشایی از کار مردم دارای اجر و پاداش مهمی است و اگر یک مؤمن در دنیا گره‌ای از کار بنده‌ای از بندگان خدا باز کند، خداوند متعال در قیامت از قلب او گره‌گشایی خواهد کرد.

وی افزود: حضور فعال و میدانی مجموعه قضایی استان در بین مردم و برپایی میزهای خدمت و برپایی موکب و میز خدمت دادگستری استان سمنان برای ارائه خدمات قضایی و مشاوره‌ای به شهروندان از اقدامات خوب دستگاه قضایی استان سمنان است.

امام جمعه سمنان ادامه داد: حضور مواکب، موجب دلگرمی مردم برای مشاوره و مراجعه است و وقتی مردم می‌بینند مسئولان در میدان حضور دارند تا مشکل آنان را حل کنند، احساس همدلی و همراهی بیشتری شکل می‌گیرد. خودِ این اعلام حضور کنار مردم، اهمیت فراوانی دارد.

مطیعی با اشاره به حضور پرشور و خودجوش مردم در اجتماعات مردمی و مراسم مختلف ایام اخیر، این همراهی را ثمره خون‌های مطهر و فداکاری‌های ملت ایران اسلامی دانست.

وی افزود: مردم به برکت خون مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و در غم از دست دادن رهبر شهید و جمعی از مسئولان، فرماندهان و مردم مظلوم، با حضور خودجوش، پرشور، حماسی و مخلصانه در صحنه حاضر هستند و همه ما وظیفه داریم تلاش کنیم تا این حضور، انسجام و همدلی مردم حفظ و تقویت شود.