تشکیل قرارگاه «بعثت مردم» در سمنان؛ اجتماعات مردمی برگ برنده ماست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در جمع امامان جمعه استان سمنان در دفتر خود اعلام کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی با وجود شرایط خاص کنونی بر همه امور کشور اشراف و احاطه کامل دارند و تمام مسائل مهم با جزئیات، به‌طور مستمر به ایشان منتقل می‌شود و خوشبختانه در صحت و سلامت کامل نیز به‌سر می‌برند.

وی افزود: این‌روزها بخش عمده‌ای از وقت رهبر معظم انقلاب، صرف پیگیری مسائل جنگ و مذاکرات می‌شود و برخلاف برخی فضاسازی‌ها، هیچ موضوع مهمی خارج از دایره اطلاع و نظارت ایشان قرار ندارد.

امام جمعه سمنان در ادامه به تشکیل قرارگاه راهبری «بعثت مردم» به ابتکار رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای با توجه به اهمیت اجتماعات مردمی، بر تقویت این ظرفیت عظیم اجتماعی بویژه غنی‌سازی محتوایی آن تأکید ویژه‌ای دارند و در بیانی فرموده‌اند «برگ برنده ما این تجمعات است» که در همین راستا نیز قرارگاه بعثت مردم شکل گرفته است.

مطیعی به مأموریت‌های اصلی این قرارگاه اشاره کرد و ادامه داد: ارتقای کمی و کیفی اجتماعات مردمی، برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سنجی استانی و شهرستانی برای تشییع باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب(ره) و ساماندهی و بررسی ظرفیت‌های پویش مردمیِ جان‌فدا و همچنین هَیئات مذهبی در ایام محرم و صفر از اهدافی است که تا امروز برای این قرارگاه تعریف شده است.

وی با بیان اینکه مسئولیت قرارگاه «بعثت مردم» از سطح ملی تا استانی و شهرستانی به نمایندگان ولی‌فقیه و ائمه جمعه شهرها واگذار شده است، گفت: همه دستگاه‌های دخیل در امور فرهنگی، تبلیغی و اجرایی مرتبط در مرکز استان و شهرستان‌ها باید در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواستار برنامه‌ریزی مسئولان استان برای میزبانی از عزاداران شهادت امام شهید انقلاب اسلامی و زائران حرم مطهر رضوی شد و اظهار کرد: همه اقشار و گروه‌ها و نیز نهادها و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی باید به وظیفه خود در ایام برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی عمل کنند.

مطیعی، هَیئات عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را ظرفیت عظیمی از فرهنگ عاشورا دانست و گفت: لازم است با هماهنگی هَیئات مذهبی، مساجد و مجموعه‌های فرهنگی، زمینه برگزاری اجتماعات گسترده‌تر و اثرگذارتر در این ایام فراهم شود تا ضمن حفظ سنت‌های عزاداری، از ظرفیت عظیم محرم نیز برای تقویت روحیه دینی، انقلابی و نمایش عظمت و اقتدار ملت ایران بهره‌ گرفته شود.