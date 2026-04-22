اجرای برنامه پایش و سرشماری قرقاول وکبک در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه نشست هماهنگی سرشماری پرندگان از اجرای برنامه پایش و سرشماری پرندگان خشکیزی با همکاری مؤسسه مردمنهاد خبر داد و گفت: این طرح با هدف جمعآوری دادههای دقیق از جمعیت گونههای شاخص و تقویت رویکرد علمی در حفاظت از زیستگاهها در استان آغاز میشود.
کنعانی با اشاره به آغاز اجرای طرح پایش و سرشماری پرندگان خشکیزی در مازندران اظهار داشت: در چارچوب این برنامه و با مشارکت یک علمی مؤسسه، سازوکار فعالیت گروههای میدانی در زیستگاههای جلگهای و کوهستانی استان طراحی و عملیاتی خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ادارات شهرستانی موظفاند با اعزام گروههای تخصصی به مسیرهای از پیش تعیینشده، نسبت به ثبت دقیق جمعیت قرقاول و کبک، بررسی وضعیت تولیدمثل و شناسایی تهدیدهای زیستگاهی در فصل زادآوری اقدام کنند.
کنعانی با بیان اینکه مؤسسه نقش محوری در آموزش، نظارت علمی و تحلیل دادههای جمعآوریشده دارد، گفت: آموزش روشهای آواشناسی، پایش میدانی و استانداردسازی دادهها از جمله وظایف این مؤسسه در اجرای طرح است.
وی همچنین بر اهمیت مشارکت جوامع محلی و فعالان محیط زیست در این برنامه تأکید کرد و افزود: افزایش مشارکت مردمی میتواند به ارتقای اثربخشی اقدامات حفاظتی و گسترش آگاهی در سطح بومی کمک کند.
کنعانی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت گونههای شاخصی همچون قرقاول در جنگلهای هیرکانی و کبک در مناطق کوهستانی، اجرای این سرشماری میتواند زمینهساز تدوین نخستین اطلس جمعیتی این گونهها در استان و مبنایی برای برنامهریزیهای دقیق حفاظتی باشد.
نظر شما