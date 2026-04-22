به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، یادداشتی اختصاصی برای پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با عنوان «روز زمین پاک؛ ضرورت بازتعریف حکمرانی انرژی برای آینده‌ای پایدار» نوشت.

یادداشت اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی،‌به این شرح است:

«امروز در روز زمین پاک بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در نحوه مصرف و حکمرانی انرژی احساس می‌شود. واقعیت آن است که چالش‌های محیط‌زیستی کشور به طور مستقیم با ناترازی‌ها و الگوی مصرف انرژی گره خورده و تداوم این روند،

فشار فزاینده‌ای بر منابع طبیعی و کیفیت زندگی مردم وارد خواهد کرد.

اصلاح این وضعیت نیازمند رویکرد تدریجی، هوشمند و مبتنی بر مشارکت عمومی است. در این مسیر باید از منافع حاصل صرفه‌جویی و بهبود بهره‌وری انرژی به گونه‌ای طراحی شودکه برای خانوارها و بخش تولید، ملموس و انگیزه‌بخش باشد.

روز زمین پاک فرصتی است برای تاکید بر این واقعیت که حفظ محیط زیست بدون اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری و حرکت به سمت انرژی‌های پاک، ممکن نخواهد بود. این مسیر نیازمند هم‌افزایی دولت، مردم و بخش تولید برای ساختن آینده‌ای پایدارتر است.»