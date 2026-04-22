به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته اطلاع‌رسانی مدیریت محله‌محور (طرح شهید سلامی) با حضور خبرنگاران ظهر چهارشنبه برگزار شد.

در این نشست، موضوع اصلی طرح که شناسایی، تعیین و سازماندهی مساجد و پایگاه‌های بسیج به‌عنوان کانون‌های اصلی مدیریت محلات است، برای خبرنگاران تبیین شد.

سورناز شادی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد با اشاره به اهمیت نقش کمیته اطلاع‌رسانی در این طرح اظهار کرد: تشکیل شورای مدیریت هر محله و خدمات و فعالیت‌های آن باید نمود رسانه‌ای و خبری داشته باشد و رابطان اطلاع‌رسانی در هر محله نقش مهمی، به‌ویژه در زمان بحران، خواهند داشت.

به گفته وی، شورای هر محله با محوریت امام جماعت به‌عنوان مسئول شورا و با دبیری یکی از اعضای پایگاه بسیج همان محله فعالیت می‌کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلپایگان ابراز کرد: در ساختار تعریف‌شده، رابطان مختلفی از جمله رابط اطلاع‌رسانی و رابط بهداشت در محلات حضور دارند و خبرنگاران می‌توانند به‌عنوان بازوی اطلاع‌رسانی، نقش مؤثری در تبیین و اجرای این طرح ایفا کنند.

شادی با اشاره به ضرورت آگاهی‌بخشی به نمایندگان محلات بیان کرد: با توجه به تعدد محلات، امکان برگزاری جلسه مشترک برای همه آن‌ها وجود ندارد، بنابراین گروه‌بندی محلات در دستور کار قرار گرفته و خبرنگاران می‌توانند با حضور در این گروه‌ها، ضمن ارتباط با رابطان اطلاع‌رسانی، به تشریح اهداف و سازوکار طرح بپردازند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت نیروی انسانی در مجموعه‌های فرهنگی، همراهی خبرنگاران به‌عنوان یک ظرفیت مکمل، فراتر از رسالت معمول رسانه‌ای، می‌تواند به پیشبرد بهتر این برنامه کمک کند.

این مسئول همچنین به موضوع دیگری در حوزه اطلاع‌رسانی اشاره کرد و گفت: در کنار طرح محله‌محور، «کمیته اطلاع‌رسانی ستاد پشتیبانی از جنگ» نیز فعال است که ساختاری متفاوت دارد و ارتباطی با رابطان محلات ندارد.

وی تصریح کرد: در این کمیته، تعدادی محدود از خبرنگاران، به‌ویژه مدیران مسئول پایگاه‌های خبری یا نمایندگان معرفی‌شده از سوی آن‌ها حضور خواهند داشت و در جلساتی با رابطان کمیته‌های تخصصی از جمله امنیتی و انتظامی، مسکن و بازسازی، امور اجتماعی، صنعتگران و اقشار مختلف شرکت می‌کنند.

شادی خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل این تیم رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات موثق در شرایط بحران و جنگ و انتقال دقیق و سریع آن به رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی صحیح به افکار عمومی است.