به گزارش خبرگزاری مهر، سرمایهگذاری گسترده در هوش مصنوعی میتواند به افزایش بهرهوری و تقویت رشد اقتصاد جهانی کمک کند؛ موضوعی که در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی، توجه سیاستگذاران و سرمایهگذاران را به خود جلب کرده است.
به گزارش فایننشال تایمز، صندوق بینالمللی پول معتقد است گسترش فناوری هوش مصنوعی میتواند از مسیر افزایش بهرهوری نیروی کار و بهبود عملکرد شرکتها، ظرفیت رشد اقتصاد جهان را افزایش دهد.
رشد سریع سرمایهگذاری در مراکز داده، تراشهها و زیرساختهای مرتبط با هوش مصنوعی طی سالهای اخیر به یکی از عوامل مهم رونق بخش فناوری تبدیل شده است. با این حال، افزایش سرمایهگذاری در این حوزه نگرانیهایی درباره ارزشگذاری شرکتهای فناوری و احتمال شکلگیری حباب در برخی بخشهای بازار نیز ایجاد کرده است.
بر اساس این دیدگاه، میزان تأثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد جهانی به سرعت پذیرش این فناوری، نحوه توزیع منافع حاصل از افزایش بهرهوری و میزان سرمایهگذاری در زیرساختهای مورد نیاز بستگی خواهد داشت.
در عین حال، اقتصاد جهانی با وجود شوکهای ناشی از افزایش هزینه انرژی و تنشهای ژئوپلیتیکی، تاکنون انعطافپذیری بیشتری نسبت به برخی پیشبینیهای اولیه نشان داده است.
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