«محمد لک» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا، روز چهارشنبه (۲ اردیبهشت ۱۴۰۵) با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در محل این اداره برگزار شد.

تأکید بر برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگ عمومی در ازنا

مدیرکل فرهنگ و ارشاد لرستان با تبریک دهه کرامت، بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای فرهنگ عمومی در شهرستان ازنا تأکید کرد و گفت: پیگیری مصوبات این شورا و همافزایی دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دارد.

لرستان جزو رتبه‌های بالای کشور در تولید محتوای مجازی

میثم محتشم با اشاره به نقش هنرمندان در رویدادهای اخیر افزود: خوشبختانه با هم‌افزایی میان همکاران، استان لرستان در حوزه تولید محتوای مجازی، جزو رتبه‌های بالای کشور است که در این راستا بیش از هزار قطعه شعر، کلیپ‌های متعدد و آثار هنرمندان عرصه موسیقی و تجسمی در این مدت تولید شده است.

محتشم با تأکید بر جایگاه ویژه اداره ارشاد در تعامل با دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: انتخاب محمد لک پس از بررسی‌های لازم و با در نظر گرفتن سابقه، تخصص و حسن سابقه ایشان صورت گرفت.

ازنا؛ موفق‌ترین جلسات شورای فرهنگ عمومی

امام جمعه شهرستان ازنا، با اشاره به نقش شورای فرهنگ عمومی، گفت: شهرستان ازنا در موفق‌ترین جلسات شورای فرهنگ عمومی را داشته و انتظار داریم مدیر جدید اداره فرهنگ و ارشاد با استفاده از تجربه خود، این روند را ادامه دهد.

حجت‌الاسلام موسوی، با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی در تجمعات مردمی، افزود: حضور اصحاب رسانه و هنر، حرکتی فاخر و ارزشمند در راستای تاب‌آوری فرهنگی و پشتیبانی از جبهه مقاومت است.

امام جمعه ازنا با تأکید بر لزوم تقویت حضور مسئولان در کنار مردم، تصریح کرد: میزهای خدمت دستگاه قضایی در کنار تجمعات، نمونه‌ای از تعامل صمیمانه و بدون بروکراسی با شهروندان است که به افزایش امید و تاب‌آوری اجتماعی کمک می‌کند.

تداوم تعامل با هنرمندان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری

محمد لک، رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ازنا، در سخنانی ضمن قدردانی از اعتماد مسئولان، بر تداوم تعامل با هنرمندان، اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان تأکید کرد.

