مدیرکل ارشاد لرستان: هنرمندان ازنا، الگوی همراهی و تعهد فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با هنرمندان شهرستان ازنا، با تأکید بر جایگاه ویژه این شهرستان از حیث کیفیت آثار هنری، به تشریح دستاوردها و برنامه‌های فرهنگی این اداره کل پرداخت.

ازنا؛ شهری خاص و بی‌نظیر از بعد فرهنگی و هنری

محتشم در نشست صمیمی با هنرمندان ازنا، با تأکید بر جایگاه ویژه این شهرستان از حیث کیفیت آثار هنری، اظهار داشت: شهرستان ازنا از بعد فرهنگی و هنری، شهری خاص و بی‌نظیر است.

وی ادامه داد: هرچند به نسبت وسعت جمعیت، تعداد هنرمندان محدودتر به نظر می‌رسد، اما کیفیت فعالیت‌های هنری و سطح تعهد اهالی فرهنگ در این شهرستان، زبانزد است.

همراهی شبانه‌روزی هنرمندان؛ آبروی اداره ارشاد

وی افزود: در طول دو سال خدمت، هیچ‌گاه نگران استقبال از برنامه‌های فرهنگی در ازنا نبودیم. هنرمندان، اهالی رسانه و اصحاب فرهنگ این دیار، با حضور پررنگ خود در برنامه‌ها و همراهی شبانه‌روزی، آبروی اداره ارشاد را آبروی خود می‌دانستند و این روحیه، خاطراتی فراموش‌نشدنی برای من رقم زد.

تغییر نام نگارخانه «نقش قلم» به نام «استاد آریانپور»

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به تغییر نام نگارخانه اداره ارشاد ازنا از «نقش قلم» به نام «استاد آریانپور»، خاطرنشان کرد: این اقدام که با استقبال مردم و هنرمندان مواجه شد، نشان‌دهنده وفاداری و قدرشناسی جامعه هنری از مفاخر و پیشکسوتان خود است.

محتشم گفت: استاد آریانپور حق بزرگی بر گردن فرهنگ و هنر این شهرستان دارد و مایه افتخار ماست که نام ایشان بر این نگارخانه نقش بسته است.

وی تصریح کرد: این اقدام نمادی از قدرشناسی هنرمندان از پیشکسوتان عرصه فرهنگ است.

احیای انجمن‌های ادبی؛ از نیمه‌تعطیلی تا سه انجمن فعال

محتشم در بخش دیگری از سخنان خود، از احیای انجمن‌های ادبی ازنا خبر داد و گفت: انجمن ادبی شهرستان که عملاً نیمه‌تعطیل شده بود، با یک فراخوان، نه تنها جان تازه‌ای گرفت، بلکه به سه انجمن فعال ادبی در حوزه‌های مختلف تبدیل شد که نویدبخش آینده‌ای روشن برای فرهنگ این دیار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی استان و شهرستان ازنا، تصریح کرد: اولین اقدام اداره کل، انتصاب یک مدیر توانمند برای امور قرآنی بود که ثمره آن، برگزاری یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های قرآنی کشور با اعتباری اندک و بهره‌گیری از هنرمندی و همکاری مؤسسات قرآنی درون و برون‌استانی بود.

مردم و هنرمندان ازنا؛ پای کار انقلاب و فرهنگ

مدیرکل ارشاد لرستان ضمن تشکر از همراهی بی‌دریغ هنرمندان ازنا در مراسم‌های ملی و مذهبی، به ویژه تشییع پیکر شهید «صوفی»، گفت: مردم و هنرمندان ازنا در سرما و گرما و حتی در بارش باران، پای کار انقلاب و فرهنگ ایستاده‌اند و این نشان از تعهد عمیق آنان دارد.

محتشم در پایان با معرفی و تأکید بر حمایت از «محمد لک» به عنوان رئیس جدید اداره ارشاد ازنا، از هنرمندان خواست همان همراهی گذشته را با ایشان نیز ادامه دهند و گفت: هنرمندان ازنا هنرمندانی محجوب و باوقار هستند که پیگیری موضوع بیمه و صندوق هنر آنان، با جدیت مد نظر قرار خواهد گرفت.

رفع موانع اداری و عمرانی ازنا در اولویت کاری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: ما قدردان این صبوری و درایت هستیم و رفع موانع اداری و عمرانی این شهرستان را در اولویت کاری خود قرار داده‌ایم.

بنابراین گزارش، در پایان این نشست، هنرمندان حاضر به بیان دغدغه‌ها، مشکلات و مسائل خود، به ویژه در حوزه صندوق هنر و تنگناهای مالی پرداختند.

لازم به ذکر است نیازی، معاون امور هنری و سینمایی و بیرانوند، معاون امور فرهنگی در این جلسه حضور داشتند و به پرسش‌های اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه پاسخ دادند.