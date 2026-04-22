مدیرکل بنیاد شهید لرستان: خانواده شهدا صاحبان اصلی انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، روز چهارشنبه (۲ اردیبهشت) در دیدار با خانواده شهید والامقام «محمود رشنو»، با تقدیر از ایثار، صبر و بردباری خانواده معظم شهدا، به تبیین جایگاه والای خانوادههای شهدا در نظام جمهوری اسلامی پرداخت.
روحیه گرفتن برای ادامه مسیر خدمت
آزادبخت با اشاره به اهمیت دیدارهای مستمر با خانوادههای معظم شهدا، اظهار داشت: هدف از دیدار با خانواده شهدا، روحیه گرفتن برای ادامه مسیر خدمت است.
وی ادامه داد: این دیدارها ما را با ایثار و فداکاریهای این عزیزان بیشتر آشنا میکند و انگیزه ما را برای خدمت مضاعف میکند.
مدیرکل بنیاد شهید لرستان به ایثار و گذشت خانواده شهدا اشاره کرد و افزود: شهدای والامقام مسیر مقدسی را طی کردند تا به درجه رفیع شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: آنان با نثار خون پاک خود، امنیت و آسایش را برای ملت ایران به ارمغان آوردند.
صبر، ایثار و گذشت خانواده شهدا الگو است
آزادبخت خانواده شهدا را صاحبان اصلی انقلاب خواند و گفت: صبر، ایثار و گذشت خانواده شهدا الگو است.
وی افزود: این خانوادهها با تحمل رنج و مصیبت، ثابت کردند که وفادارترین یاران نظام و انقلاب هستند.
مدیرکل بنیاد شهید لرستان با تأکید بر جایگاه رفیع خانوادههای شهدا، گفت: همه ما مسئولان با افتخار خاک پای خانواده معظم شهدا هستیم و راه شهدا را ادامه میدهیم. خدمت به این عزیزان، افتخاری بزرگ برای ما محسوب میشود.
بنیاد شهید لرستان؛ متعهد به خدمت به خانوادههای معظم شهدا
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با تأکید بر لزوم تداوم دیدارها و رسیدگی به مسائل خانوادههای شهدا، گفت: بنیاد شهید با تمام توان در کنار خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران خواهد بود.
