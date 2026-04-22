۷ هزار بازرسی از بازار آذربایجان غربی در جنگ رمضان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه عصر چهارشنبه در بازدید از بازار ارومیه اظهار کرد: در نتیجه این بازرسیها ۸۹۴ پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی جهت برخورد معرفی شده است.
وی با بیان اینکه مبنا بر اعتماد به اصناف است افزود: بیشترین تمرکز بازرسیها بر واحدهای تولیدی ۳۹ درصد، واحدهای توزیعی ۳۶ درصد، انبار و عمدهفروشیها ۱۹ درصد و خدماتی ۶ درصدبوده است.
خیرخواه مهمترین پروندههای تشکیلشده را شامل کشف ۲۳ مورد عرضه آرد یارانهای به ارزش ۲۶ میلیارد ریال، تخلفات در توزیع برنج و روغن به ارزش ۲۹ میلیارد ریال، کشف انبار لوازم یدکی به ارزش ۶۱۲ میلیارد ریال و کشف انبارهای غیرمجاز محصولات کشاورزی به ارزش ۲۶ میلیارد ریال عنوان کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ادامه خاطرنشان کرد: اولویت اصلی نظارتها در این ایام، جلوگیری از احتکار، گرانفروشی و کمفروشی اقلام اساسی و پرمصرف بود، در همین راستا، نظارت بر مواد اولیه واحدهای تولیدی، انبارها، لوازم خانگی، نهادههای دامی، محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی بهصورت ویژه انجام گرفت.
وی با تأکید بر تداوم بازرسیها در طول سال اظهار کرد: هدف ما حمایت از حقوق مصرفکنندگان و برقراری تعادل در بازار بوده و بدیهی است با هرگونه تخلف صنفی، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
نظر شما