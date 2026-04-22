تأکید بر صیانت از فضاهای آموزشی شهرستان عجب شیر

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس سلطانپور روز چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان عجبشیر با هشدار درباره کاهش سرانه فضاهای آموزشی، احیای حقوق آموزش و پرورش را در تخریب مدرسه پروین اعتصامی خواستار شد و گفت: بههیچوجه اجازه کاسته شدن از فضاهای آموزشی شهرستان را نخواهیم داد. حقوق آموزش و پرورش در این ناهماهنگی باید احیا و فضای مذکور به وضعیت سابق بازگردد.
تورج اسمعیل زاده، مدیر آموزش و پرورش شهرستان عجبشیر نیز از ساماندهی کامل قراردادهای اجاره املاک در این حوزه خبر داد.
در این نشست همچنین وضعیت زیرساخت اینترنت مدارس و چالشهای آموزش مجازی در مناطق مختلف شهرستان بررسی شد. مسئولان مربوطه اعلام کردند که طرح فیبر نوری که پیشتر وعده افتتاح آن در دهه فجر داده شده بود، در روزهای آتی مجددا بازنگری می شود تا برخی مشکلات اینترنت نیز مرتفع شود.
نظر شما