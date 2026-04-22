۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷

حسین فرزانه طلای آسیایی خود را به مادر شهیدان رستمی و کیالها اهدا کرد

قزوین- ملی‌پوش ارزنده والیبال نشسته استان قزوین و دارنده مدال‌های متعدد آسیا و جهان، در اقدامی ارزشمند و نمادین، مدال طلای بازی‌های پاراآسیایی خود را به مادر شهیدان رستمی و کیالها تقدیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسین فرزانه، قهرمان پرافتخار والیبال نشسته کشورمان، در یک حرکت فرهنگی و تحسین‌برانگیز، نشانی از افتخار ورزشی خود را با خانواده‌ای که نماد مقاومت و ایثار هستند، سهیم شد.

وی مدال طلای ارزشمند خود که در هجدهمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا به گردن آویخته بود را به دیدار مادر شهیدان رستمی و کیالها برد و این نشان را به ایشان تقدیم نمود.

این اقدام قهرمان استان قزوین در حالی صورت گرفت که خانواده رستمی و کیالها، از خانواده‌های معزز شهدای استان، در جنایتی تروریستی متحمل مصیبتی عظیم شدند. در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی این خانواده، ۸ نفر از اعضای آن به شهادت رسیدند.

حسین فرزانه که خود از افتخارآفرینان ورزش جانبازان و معلولین در عرصه بین‌المللی است، با این حرکت نمادین، ضمن عرض تسلیت به این خانواده داغدار، همبستگی جامعه ورزش قزوین با آرمان‌های شهدای مقاومت را به نمایش گذاشت.

