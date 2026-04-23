غلامرضا فرخی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کسب مدال نقره در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: شرایط تیم ما در مسابقات قهرمانی آسیا با سایر تیمها بسیار متفاوت بود. از آن طرف با توجه به اینکه تا مسابقات جهانی زمان زیادی باقی مانده خیلی از تیمها در مسابقات قهرمانی آسیا با صد در صد آمادگی شرکت کرده بودند. برد و باخت در هر مسابقهای وجود دارد و من هم در مسابقات قهرمانی آسیا مثل همیشه نبودم.با این حال خدا را شکر توانستم مدال نقره کسب کنم و دست خالی به ایران برنگردم.
وی گفت: ضمن اینکه شرایط جنگی در کشور حاکم بود و نه تنها من بلکه همه کشتیگیران به صورت کامل آماده نبودند. اردوهای تیم ملی لغو شده بود و تمرینات هم به صورت منظم پیگیری نشد. همه این عوامل دست به دست هم داد تا آمادگی کامل نباشد، البته کادر فنی و فدراسیون همه تلاششان را کردند اما به هر حال این مسائل تأثیرگذار است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.ما به صورت زمینی به قرقیزستان اعزام شدیم و یک روز و نیم در راه بودیم، قطعا خستگی راه روی همه ما تأثیر گذاشته بود.
دارنده مدال طلای جهان عنوان کرد: امسال مسابقات مهمی مثل بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی را پیش رو داریم و اگر اسمم در ترکیب این دو مسابقه باشد قطعا با همه توان تلاش میکنم که نقره آسیا را به طلای جهان یا بازیهای آسیایی ناگویا تبدیل کنیم. این تلخی را جبران خواهم کرد و از حالا به فکر مدال طلای مسابقات جهانی یا بازیهای آسیایی ناگویا خواهم بود.
فرخی همچنین در مورد تغییر وزن خود گفت: من سال آینده تغییر وزن خواهم داد. یک سال مانده به بازیهای المپیک در وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی خواهم گرفت. در مسابقات قهرمانی آسیا هم برای اینکه ارنج تیم کامل باشد در این وزن کشتی گرفتم. در مسابقات جهانی و حتی اگر در ترکیب تیم در بازیهای آسیایی ناگویا قرار بگیرد در وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی خواهم گرفت. من در این مسابقات در یک وزن بالاتر کشتی گرفتم و این وزن المپیکی است و حریفان قدرتمندی دارد. خدا را شکر دست خالی برنگشتم.
دارنده مدال نقره قهرمانی آسیا در مورد برنامههای پیش رو گفت: اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از امروز در مازندران آغاز شده اما با تصمیم کادر فنی کشتیگیران آسیایی در این اردو حضور ندارند. ما فعلا تمرینات را در خانه پیگیری میکنیم تا هر زمان که با تصمیم کادر فنی به اردوی تیم ملی برگردیم. امسال سال مهمی برای کشتی ایران است. ما هم مسابقات جهانی و هم بازیهای آسیایی ناگویا را پیش رو داریم و امیدوارم بتوانیم در هر دو مسابقه از اعتبار و نام کشتی ایران دفاع کنیم.
وی همچنین در مورد فضای حاکم در مسابقات قهرمانی آسیا با توجه به حمله وحشیانه رژیم صهیونی و آمریکایی به خاک ایران گفت: واقعا در این مسابقات نگاه تمامی کشورها به ایران فرق کرده بود و روی ما حساب ویژهای باز میکردند. اعضای کادر فنی قرقیزستان در کنار ما آمدند و گفتند که پشت شما هستیم و از ایران حمایت میکنیم.
