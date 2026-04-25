پرداخت ۳۸ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نعمتی از پرداخت ۳۸ میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه در قالب فعالیتهای قرارگاه مردمی «ایران همدل» به نیازمندان این استان خبر داد و اظهار کرد: این تسهیلات با هدف توانمندسازی و رفع مشکلات معیشتی پرداخت شده است.
وی در ادامه با قدردانی از مشارکت خیران در طرح «ایران همدل»، این پویش را گامی موثر در تقویت بنیانهای اجتماعی استان برشمرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان در تشریح سایر اقدامات این نهاد حمایتی در دوران «جنگ اخیر» گفت: سرکشی و توزیع سبد کالا و بهداشتی به ۲۰ خانواده آسیبدیده جنگ، سرکشی و تفقد از یک خانواده شهید جنگ و اهدای ۶۰۰ میلیون ریال مساعدت بلاعوض، و هماهنگی با بنیاد مسکن برای شناسایی ۳۰ مسکن آسیبدیده خانوادههای زیرپوشش از جمله این اقدامات بوده است.
وی درباره اهداف تشکیل قرارگاه مردمی حمایتی-اجتماعی «ایران همدل» بیان کرد: در قالب این قرارگاه، موکبهایی با هدف ساماندهی و هدایت کمکهای مردمی و حمایت از خانوادههای آسیبدیده و نیازمند ایجاد شده است.
نعمتی با بیان اینکه قرارگاه قرارگاه مردمی حمایتی-اجتماعی «ایران همدل» با همکاری کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، مساجد، هیئتهای مذهبی و خیران فعالیت میکند، افزود: کمکهای مردمی بهصورت نقدی و کالایی جمعآوری و در کوتاهترین زمان ممکن صرف تهیه و توزیع بستههای معیشتی، تأمین لوازم ضروری زندگی و توزیع غذای گرم و ساده میان خانوادههای نیازمند و آسیبدیده از جنگ میشود.
وی همچنین از اجرای پویشهای «به یاد رهبر شهیدم» و «زندگی با آیه ها» در زمان جنگ با جذب ۲۸ هزار شرکتکننده خبر داد و افزود: مشاوره به ۷۰۰ خانواده در طول دوران جنگ و برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید در استان از دیگر اقدامات کمیته امداد امام خمینی(ره) همدان بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان ادامه داد: شناسایی و پیگیری طرحهای آسیبدیده مددجویان و مکاتبه با بنیاد حیات برای مساعدت در اجرای طرحها، بازدید از ۲ خانواده آسیبدیده، بازدید از ۱۶ اداره و ۳۰ خانواده نیازمند به صورت ویژه در استان در دوران جنگ از دیگر فعالیتهای انجام شده کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان در «جنگ رمضان» به شمار میآید.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، ۶۰ هزار خانواده نیازمند شامل ۱۱۲ هزار نفر به صورت مستمر از کمیته امداد امام خمینی(ره) همدان خدمات دریافت میکنند.
نظر شما