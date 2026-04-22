به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، عصر چهارشنبه در مراسم «روز مزرعه» و کشت گندم روی پشته، از برگزاری کارگاه ترویجی چهار ردیف کشت بر روی پشتهها در مزرعه گندم خبر داد و گفت: این کارگاه با هدف ارائه آموزشها و یافتههای عملی بهصورت کاربردی و قابل اجرا در اختیار کشاورزان شهرستان برگزار شد.
۷۰۰ هکتار گندم به روش آبیاری نوار تیپ و کشت روی پشته
رحمتی با اشاره به استقبال کشاورزان ازنا از روشهای نوین کشت، افزود: در شهرستان ازنا از مجموع ۱۰ هزار هکتار کشت مکانیزه گندم، حدود ۷۰۰ هکتار به روش نوین شامل آبیاری نوار تیپ و کشت روی پشته انجام میشود.
وی ادامه داد: همچنین در کشت لوبیا نیز بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی به همین شیوه مدیریت میشود.
نتایج اولیه؛ صرفهجویی در آب، بهبود کیفیت محصول و افزایش درآمد کشاورز
مدیر جهاد کشاورزی ازنا ادامه داد: نتایج اولیه در مزارع پایلوت نشان میدهد که کشت روی پشته علاوه بر صرفهجویی در آب و بهبود کیفیت محصول، به افزایش درآمد کشاورز نیز کمک میکند و این موضوع اهمیت توسعه آن را دوچندان میکند.
رحمتی با تأکید بر اینکه توسعه روشهای نوین کشت نیازمند آموزش مستمر و همراهی میدانی کارشناسان است، ادامه داد: ما تلاش میکنیم کشاورزان را در مسیر تغییر الگوی کشت و افزایش بهرهوری تنها نگذاریم.
وی ادامه داد: حمایت فنی، ارائه توصیههای بهروز، آموزشهای کاربردی و معرفی الگوهای موفق از جمله برنامههای ماست تا کشاورزان با اطمینان بیشتری به سمت این روشها حرکت کنند.
پاسخ به سؤالات کشاورزان و ارائه توصیههای فنی تکمیلی
در پایان این برنامه، کارشناسان ترویج و پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی استان به سؤالات کشاورزان پاسخ دادند و توصیههای فنی تکمیلی برای اجرای بهتر کشت روی پشته ارائه شد.
این رویداد با مشارکت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، مدیریت زراعت سازمان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان برگزار شد.
