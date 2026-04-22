نباید مطالبات مردم زیر بار تصمیمات سلیقه ای برود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، نماینده مردم رباطکریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با اعلام مخالفت صریح خود با استقرار دکلهای فشار قوی در بلوار اصلی شهر صالحیه تأکید کرد: اجازه نخواهم داد مطالبات و نگرانیهای مردم زیر بار تصمیمات سلیقهای نادیده گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه یکی از سیاستهای اصلی وزارت نیرو حذف دکلهای فشار قوی از مناطق مسکونی است، گفت: در حالی که چنین سیاستی در سطح کشور دنبال میشود، اجرای طرحی برای استقرار دکلهای فشار قوی در قلب شهر صالحیه اقدامی قابل تأمل است؛ طرحی که علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی، میتواند نگرانیهایی از بابت نویز و اشعه کابلهای فشار قوی برای شهروندان به همراه داشته باشد.
نماینده مردم رباطکریم و بهارستان در مجلس با تأکید بر پیگیری جدی این موضوع افزود: این مسئله را به طور ویژه دنبال خواهم کرد و در همین راستا جلسهای نیز با وزیر نیرو خواهم داشت تا از حقوق و مطالبات مردم صیانت شود.
قشقاوی با بیان اینکه با صراحت کامل با اجرای این طرح مخالف است، تصریح کرد: انتظار میرود مسئولان شهری برای اجرای این پروژه از روشهای جایگزین مانند انتقال خطوط از مسیرهای زیرزمینی یا خارج از حریم شهر استفاده کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مخالفت مردم صالحیه با چنین طرحی کاملاً منطقی است؛ چرا که وظیفه ما مسئولان، گرهگشایی از مشکلات مردم است.
