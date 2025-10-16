به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از پروژههای عمرانی شهرستان، از جمله پروژه دیوار حائل رودخانه سیاه اسطلخ و پروژه تقاطع غیرهمسطح آیتالله رودباری با اشاره به اولویتهای کمیته برنامهریزی شهرستان، گفت: تکمیل پروژههای نیمهتمام و اختصاص بودجه برای اجرای آنها در رأس برنامههای کمیته قرار دارد و همه دستگاههای اجرایی موظفند با پیگیری و تلاش دوچندان این پروژهها را به سرانجام برسانند تا نیازهای ضروری مردم و مطالبات آنان پاسخ داده شود.
فرماندار رشت با اشاره به اهمیت این پروژه برای هدایت بار ترافیکی شهر و تسهیل رفت و آمد روستای سیاه اسطلخ گفت: مشکل اجرایی پروژه در مسیر رفع شدن است و عملیات احداث پل ادامه خواهد یافت. تکمیل این پل باعث هدایت مسیرهای گلسار، گلزاران و فلکه جهاد به سمت دیگر شهر مثل پیربازار و ولکس شده و برای شهر و روستای سیاه اسطلخ بسیار مفید خواهد بود.
وی افزود: این پروژه نه تنها به تسهیل ترافیک شهری کمک میکند، بلکه برای رونق اقتصادی و رفاه ساکنان روستا نیز نقش مهمی خواهد داشت و بخش قابل توجهی از دغدغههای مردم را کاهش میدهد.
میرغضنفری همچنین با اشاره به اهمیت نظارت مستمر میدانی بر پروژهها، گفت: پیگیری دقیق و بازدیدهای منظم باعث میشود مشکلات و موانع موجود سریعتر شناسایی و رفع شوند و اجرای پروژهها با کیفیت و سرعت بیشتری پیش رود. این بازدیدها برای شناسایی موانع اداری و فنی ضروری است.
فرماندار رشت در بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح آیتالله رودباری، تاکید کرد: شهرداری اقدامات خوبی برای کاهش گرههای ترافیکی انجام داده است، اما برای کسب رضایت کامل شهروندان نیاز به پیگیری و اقدامات منسجمتر و تلاش دوچندان وجود دارد. اجرای برنامههای ترافیکی باید علمی و مطالعاتی باشد تا مشکلات شهری به شکل پایدار کاهش یابد.
میرغضنفری با اشاره به اهمیت رینگ شهری، تصریح کرد: تکمیل رینگ شهری که در دستور کار شهرداری قرار دارد از پروژههای حیاتی شهر است و تحقق آن نیازمند هماهنگیهای استانی و ملی و تخصیص اعتبارات قابل توجه است. این پروژه به کاهش مشکلات ترافیکی و بهبود خدمات شهری کمک قابل توجهی خواهد کرد.
فرماندار رشت در ادامه از مرکز ماده ۱۶ شهرستان رشت بازدید و با تاکید بر ضرورت تلاش دوچندان دستگاهها، گفت: روند خدماتدهی و حمایت از بیماران این مرکز باید با جدیت ادامه یابد تا افراد تحت درمان بتوانند سریعتر بازتوانی و بازگشت به جامعه را تجربه کنند.
