پیشکسوت فوتبال خوزستان و پرسپولیس تهران درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله آقاسی، پیشکسوت فوتبال خوزستان در سن ۵۷ سالگی درگذشت. او متولد شهرستان ایذه بود و از جوانی فوتبال را در تیم آنزان ایده آغاز کرد.

آقاسی پس از درخشش در مسابقات لیگ استان خوزستان توسط لفته سه برادران به تیم جنوب اهواز پیوست و بارها در سطح اول فوتبال ایران به میدان رفت.

آقاسی در سال ۱۳۷۴ و برای دو فصل به پرسپولیس تهران رفت که کمتر مورد استفاده قرار گرفت. او همچنین سابقه بازی در فولاد و استقلال اهواز را در کارنامه دارد.

آقاسی چند سال آخر فوتبال خود را در تیم راه آهن تهران بازی کرد و پس از خدا حافظی از فوتبال چند صباحی در تیم‌های پایه راه‌آهن و ذوب آهن اصفهان به مربیگری دروازه بانان مشغول بود.

مراسم تشیع جنازه مرحوم آقاسی امروز دوم اردیبهشت در فولاد شهر اصفهان برگزار شد.

همچنین مرحوم آقاسی عموی عارف آقاسی بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران است.